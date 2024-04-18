藍籌屋苑劈價求售　康怡花園三房減140萬沽出

樓市承接力減弱，市區藍籌屋苑亦要劈價求售，鰂魚涌康怡花園套三房單位，大手減價140萬元，以1,140萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園M座底層14室，實用面積約882方呎，套三房間隔，放盤時叫價1,280萬元，最新以1,140萬元沽出，累減140萬元或約1成，呎價約12,925元。

●世紀21日昇地蔡嘉駿表示，北角半山萬德閣B座高層2室，實用面積約716方呎，三房設計，望維港海景為主，連車位叫價1,288萬元，大幅減價128萬元，以1,160萬元成交，呎價約16,201元。

●美聯陳凱廸指，西營盤榮華閣2座低層C室，實用面積約1,055方呎，套三房連工人房間隔，有裝修，原業主近期叫價約1,680萬元，議價後獲同區上車客以約1,620萬元承接，呎價約15,355元。

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九龍區

●中原馮健平稱，長沙灣居屋凱樂苑4月至今暫錄約12宗買賣，平均實用呎價約11,582元，屋苑A座中層12室，實用面積約476方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價580萬元，以綠表價548萬元易手，呎價約11,513元。

●美聯劉志偉表示，奧運站柏景灣6座中低層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價900萬元，議價後獲上車客以845萬元購入單位自住，呎價約18,133元，原業主於2019年11月以約930萬元購入，逾4年帳面蝕約85萬元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角利奧坊‧曉岸2座中層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，以688萬元成交，呎價約17,641元。

●美聯楊錦河指，紅磡黃埔花園4月暫錄7宗二手買賣，該盤4期1座中高層G室，實用面積約647方呎，叫價850萬元，議價後獲買家以800萬元承接自住，呎價約12,365元。

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新界區

●中原林溢斌表示，東涌昇薈2座低層A室，實用面積約1,144方呎，三房連套房間隔，開價1,300萬元放盤，減至1,260萬元成交，呎價約11,014元。

●利嘉閣劉景駿稱，東涌海堤灣畔2座中層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，以616萬元成交，呎價約12,126元。

●中原吳家威表示，東涌東環6B座中層1室，實用面積約484方呎，套兩房間隔，今年3月放盤叫價590萬元，減價42萬元後，獲同區投資客以548萬元承接，呎價約11,322元，低市價約4%，原業主持貨約4個月帳面蝕31萬元。

●中原李建華指出，荃灣環宇海灣5座中層C室成交，實用面積約722方呎，三房連套房間隔，開價905萬元，減價83.2萬元，以821.8萬元成交，呎價約11,382元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨良賢樓中層2室，實用面積約443方呎，一房間隔，以175萬元未補價第二市場價售出，新買家為區內白居二客，呎價約3,950元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居10座高層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價32萬元，未補價第二市場成交價388萬元，新買家為綠表客，呎價約6,554元。

●中原黃冠仁指，大埔白石角逸瓏灣II高座10座中層F室，實用面積約823方呎，套三房間隔，放盤時叫價約1,130萬元，議價後以1,015萬元沽出，呎價約12,333元，原業主持貨約10年，帳面獲利約210萬元。

●中原黎宗文表示，大圍居屋美松苑B座中層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約468萬元，議價後以430萬元易手，呎價約7,762元，新買家為白居二客。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山嵐岸7座低層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，放盤一星期減價25萬元，以630萬元成交，呎價約12,305元。原業主於2018年2月以699萬元入市，持貨約6年帳面損失69萬元，跌價約10%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢蠔涌新村單號村屋地下連花園戶，建築面積約700方呎，三房間隔，望山景，花園面積約800方呎，累減30萬元，以650萬元獲承接，呎價約9,286元。

●中原何文俊稱，將軍澳日出康城緻藍天3座左翼高層D室，實用面積約781方呎，套三房間隔，另設儲物房，叫價990萬元，議價後以937.5萬元易手，呎價約12,004元。

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