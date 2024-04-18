美股道指升146點　港股夜期低水

美股3大指數早段個別發展，道指升146點，報37,899點；標指升6點，報5,028點；納指跌3點，報15,680點。港股夜期報16,365點，跌8點，低水21點。

美國經濟表現強勁，聯儲局亦放風暗示或推遲減息之際，花旗卻仍然保留對今年減息5次、累減1.25厘的預測，並指如果3月、4月個人消費開支(PCE)物價指數增幅未有反彈，則當局可能仍會在6月或7月開始減息。這一觀點似乎與當前市場預測今年只減息兩次有顯著差異。

事實上，雖然聯儲局近期立場突然轉向「鷹派」，但考慮到此前該局多次估錯通脹形勢，並且在短時間內「轉軚」，也不排除花旗的預測最終才是準確的結果。花旗的分析員認為，當局口說無必要急於減息，其實始終渴望開始調低利率，並且「渴望抓住任何通脹放緩及經濟疲弱的迹象」，以此為理由正當減息。

企業消息方面，大型私募股權公司黑石集團公布了上季業績，期內收入按年增長1.66倍至36.87億美元；純利按年大增8.87倍至8.47億美元。截至首季末，其資產管理規模(AUM)為10,613億美元，按年增長7.06%。黑石股價早段跌1.57%。

美國鋁業今年首季收入按年跌2.65%，至25.99億美元；股東應佔虧損擴大至2.52億美元，而2023年同期為2.31億美元。儘管上季仍錄得虧損，惟行政總裁William Oplinger表示，原材料價格以及整體市場正在改善，公司近期亦有推出改進措施，以進一步增強業務實力。該公司仍預測全年氧化鋁(Alumina)交付量介乎1,270萬至1,290萬噸。