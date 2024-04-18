元朗站項目預告下月初開售　鴨脷洲單幢盤減價捲土重來

新盤市場約一個月，迎來第4個鐵路上蓋項目。繼何文田站項目昨日開價後，元朗站項目今(18日)最新預告下月初開售。至於，曾於去年中推出首張價單的鴨脷洲單幢盤，一度在開售前煞停賣樓，最新大增折扣，變相減價捲土重來。

●元朗The YOHO Hub II部署下月初開售

●鴨脷洲弦岸大增折扣 變相減價最多三成

●屯門掃管笏凱和山即日起開放現樓單位供參觀

●佐敦站高臨部署下周開價

●香港仔澄天一房成交價581萬元

●啟德天瀧三房戶售3,130萬元

●日出康城SEASONS PLACE特色戶售1,260萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四(18日)以1,260.8萬元售出頂層連天台單位，成交價為項目新高。上述為第3B座66樓A室，實用面積665方呎，屬三房一套間隔，另連505方呎天台，呎價約18,959元。

●屯門御海灣單日沽5伙

●青衣明翹匯三房「則王」呎價約18,444元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期開放式戶售389萬元