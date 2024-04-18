元朗站項目預告下月初開售 鴨脷洲單幢盤減價捲土重來
2024年04月18日 22:05
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新盤市場約一個月，迎來第4個鐵路上蓋項目。繼何文田站項目昨日開價後，元朗站項目今(18日)最新預告下月初開售。至於，曾於去年中推出首張價單的鴨脷洲單幢盤，一度在開售前煞停賣樓，最新大增折扣，變相減價捲土重來。
●元朗The YOHO Hub II部署下月初開售
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，周四(18日)公布部署下周開放現樓單位予傳媒參觀，亦有機會下周開價。新地副董事總經理雷霆表示，項目已準備就緒，籌備下月初開售。新地代理總經理陳漢麟稱，今期項目為第6座及第8座，已取得滿意紙，已屆現樓，提供939伙，標準戶型主要屬一房至三房間隔。
●鴨脷洲弦岸大增折扣 變相減價最多三成
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周四(18日)修訂價單，將最高折扣率由16%，大幅上調到32%至41.75%，個別單位變相減價約三成。價單所見，50伙單位最新折實平均呎價約21,283元，較去年6月首推時約26,862元低約21%。最新折實價介乎368.8萬至708.7萬元，折實呎價約17,990至22,498元。
●屯門掃管笏凱和山即日起開放現樓單位供參觀
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(18日)公布預計於今年中交樓，並即日起開放現樓單位以供預約參觀。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目將於本周六(20日)發售150伙，包括3伙開放式戶，38伙一房戶，92伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積介乎291至700方呎，折實價333萬元起。
●佐敦站高臨部署下周開價
資本策略地產(00497)執行董事何樂輝表示，旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，將於下周開放示範單位，以及公布首張開價。對於定價會否參考剛已開價的九龍區新盤。他指出，兩個項目類型不同，會參考市場定價，並透露項目提供兩個示範單位，均為兩房戶型，交樓標準及連裝修各設一個。
●香港仔澄天一房成交價581萬元
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周四(18日)再沽1伙1房戶，一周之內共售出3伙，總成交金額涉及1,603.84萬元。最新售出單位為22樓F室，實用面積325方呎，成交價581.5萬元，呎價約17,892元，據悉為本地買家入市個案。
●啟德天瀧三房戶售3,130萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(18日)招標形式售出1伙臨海單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，上述為2座10樓B室，屬三房間隔，實用面積1,002方呎，成交價3,130萬元，呎價約31,238元。
●日出康城SEASONS PLACE特色戶售1,260萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四(18日)以1,260.8萬元售出頂層連天台單位，成交價為項目新高。上述為第3B座66樓A室，實用面積665方呎，屬三房一套間隔，另連505方呎天台，呎價約18,959元。
●屯門御海灣單日沽5伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣兩期項目，於周四(18日)共沽出5伙，成交價介乎562.96萬至1,040.77萬元，共涉4,408.94萬元。
●青衣明翹匯三房「則王」呎價約18,444元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，新近以1,488.4萬元售出1座12樓A室「則王」單位，實用面積807方呎，屬三房一套連儲物室間隔，呎價約18,444元。據悉，準買家來自葵涌區。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期開放式戶售389萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(18日)售出6A座1樓C1室，實用面積268方呎，開放式間隔，成交價389.76萬元，呎價約14,543元。