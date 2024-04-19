東方日報B1：人幣全球支付份額破頂　上月達4.69%

人民幣國際支付地位提升！環球銀行金融電訊協會(SWIFT)數據顯示，今年3月人民幣的全球支付佔比由2月的4%，飆升至4.69%的新高，連續5個月企穩全球支付第四活躍貨幣的地位。中國人民銀行副行長朱鶴新揚言，堅決防範匯率超調風險，將密切觀察政策效果及經濟恢復等情況，擇機用好儲備工具，為匯市及貨幣政策大派定心丸。

SWIFT最新報告顯示，上月人民幣的國際支付份額連續第5個月維持在4%水平或以上，緊隨美元、歐元和英鎊之後。在全球貿易融資的市場上，按價值計算，人民幣所佔的份額亦達5.28%，穩居第三位，與排名第二位、約5.89%的歐元份額再次拉近，而美元則以84.13%市佔率，維持在貿易融資貨幣的主導地位。

身兼國家外匯管理局局長的朱鶴新昨表示，有留意人民幣份額提升，又透露首季中國貨物貿易跨境使用人民幣結算的佔比近30%，意味人民幣國際影響力正逐步增強。面對國際金融市場動盪加劇，也關注到日圓、英鎊及其他新興市場貨幣波動增加，受外部衝擊影響，人民幣兌美元的匯率亦出現波動，但人民幣兌一籃子貨幣事實上是保​​持穩定；更重要是，人行、外匯局維持人民幣匯率基本穩定的目標和決心不會變。

近日人民幣在岸價一度跌穿7.24關口，周四(18日)下午4時30分收報7.239兌每美元，按日僅跌41點子；由官方開出的人民幣中間價報7.102，再升5點子，連升兩日。離岸價曾見7.2415，每百港元兌約92.42元(人民幣‧下同)。

A股方面，滬綜指周四曾高見3,102點，自去年10月中以來首次重上3,100點關，收市升0.09%，報3,074點，連續兩日上漲。至於滬深兩市主板成交額9,496億元，按日增加3.4%，滬深股通淨沽出52.85億元。

市場亦關注今年內銀信貸投放步伐，由於去年首季明顯衝高，對後3個季度造成一定透支，朱鶴新昨提到，今年首季貸款投放比例向歷史平均回歸，為未來3個季度的信貸增長留足空間，更稱未來貨幣政策還有空間。

目前廣義貨幣供應量(M2)餘額超過300萬億元，人行貨幣政策司司長鄒瀾坦言，存量貨幣規模不低，部門將加強對資金空轉的監測，並改善管理考核機制。龐大貨幣總量增長或放緩，但不意味金融支持實體經濟的力度減少。經中央批准，人行已成立信貸市場司，正在牽頭推進做「五篇大文章」。

值得留意是，中美之間貿易戰若重燃，恐考驗人民幣調整的壓力。投行巴克萊估計，若美國如前總統特朗普所言，將對中國商品徵收超過60%的關稅，同時中國實施全面報復，人民幣的名義有效匯率(NEER)可能貶值3.1%。人行行長潘功勝剛於周三在美國出席國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行春季會議，期間曾會見美國聯儲局主席鮑威爾，雙方就中美經濟形勢、貨幣政策、金融穩定等議題交換意見。