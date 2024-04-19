【東方日報產評】美對華貨徵重稅　搬石砸腳無贏家

美國財長耶倫本月訪華之行，明確提出關注中國的太陽能電池板、電動車等廉價新能源產品「產能過剩」傾銷美國的問題，更不排除會大幅提高華貨關稅云云，大有「先小人後君子」之勢。其實，拜登政府此舉好明顯是出於大選年的政治考量多於經濟考量，實際上數據已說明，向華貨徵高關稅之舉最終是由美國企業來承擔，還會令美國的通脹問題更難解決，對美國經濟而言是得不償失！

不論是美國總統參選人、前總統特朗普，抑或現任拜登政府，都高調指要向中國貨徵收重關稅，好明顯都是乘打「中國牌」爭取選票之便而來。事實上，比如中國電動車，其實目前出口至美國的數量還不多，即使將25%的進口關稅提高，也未必能幫到本地業者；更甚是招來中國反制，即產品在中國熱銷的美國電動車廠或會首當其衝，最終不利美國企業和工人的飯碗，甚至損及美國產業的競爭力。

去年中國對美出口大減逾一成，不再是美國第一大進口國，可見這些年中國深耕非美貿易，如東盟、中東、南美等地，已為製造業重構及中美脫鈎作好部署，故即使美國真的有所行動，大概一切也在預期之內。觀乎2018年中美貿易戰開打以來，至今中國已連續7年保持貨物貿易第一大國的地位，顯見美國以為用關稅可以打壓中國崛起，是一廂情願的想法。

反觀，無論是美國商會和獨立學術經濟學家，長期皆認為關稅成本會反噬美國公司，如降低經濟產值、推高消費者物價、加劇通脹等，不能幫助美國解決經濟問題。券商高盛曾估計有效關稅率每增加一個百分點，會直接減少經濟產值0.03%，推動消費者物價漲0.1%，並在一年內拉高通脹率。這顯然與政客們所說的加關稅能保護美國利益有出入，特朗普所指「貿易戰是好事，可以輕鬆取勝」更非事實。

要知道，中國商品能行銷全球，靠的不再是廉價，而是質量，這與中國擁有覆蓋上中下游的完善產業鏈，以及獨特的體制優勢，不無關係。汽車產業朝向電動化是成功的典型案例，未來更會朝向智能化發展，結合智慧城市、物聯網等技術發展，是決定新經濟時代新生活的技術制式。美國圖以關稅打壓中國發展，卻未能化解自身的勞工、製造、上游供應等限制，拖累全球貿易不成，反倒加快全球去美元化進程，結果是收了關稅，卻無法彌補到經濟產值和產業戰略等重大損失。

美國針對中國的所謂「產能過剩」，其實是中國能生產出更具性價比的商品，美國本來應該增加進口並藉此推動本地產業改革提升效率，經濟問題政治化的結果是搬石砸腳。更何況，目前中國的電動車、太陽能板、鋰電池等產品佔總出口比重不多，所謂「產能過剩」、「傾銷」之說顯然並不是事實，還莫說去年中美貿易逆差是2010年來最低水平。

美國堅持走貿易保護主義路線，貽害世界，不想被牽連的就得減少與美國的連繫，這是全球去美元化一股動力。諷刺的是，這股力量不是來自敵人中國，而是來自美國本身。