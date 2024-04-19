陸秉鈞：日圓將迎來超短線操作機會？

上周，美國公布了超過市場預期的消費者物價指數(CPI)數據，導致美元指數技術上突破重要阻力，指數突破了105大關。在此影響下，非美元貨幣普遍轉弱，尤其是日圓表現疲軟。在美元對日圓(USD/JPY)匯率於152的關鍵水平徘徊了近半個月後，美國CPI數據的公布終於促使其突破該水平。正如筆者在3月25日的講座直播中所言，由於幾個關鍵因素(包括未能連續加息)，預計日圓長期趨勢將持續下行。

然而，筆者也指出，日圓在短期內可能會出現急劇反彈的情況(即USD/JPY下跌)，這主要是因為日本央行可能會進行短暫而激烈的市場干預。事實上，在4月17號，日圓一度急漲，但迅即又回復正常，惹來大家猜測是央行干預。筆者認為央行真正干預的話，效果應該會明顯和長久一點，所以傾向推猜僅僅是「跟風盤」的操作影響下放大了波幅而已。央行帶來的「真正漲幅」，相信還在後頭。

隨着USD/JPY突破152這一關鍵水平後，市場上已無明顯支撐位，許多對日圓有深入研究的投資者認為，匯率將繼續上漲至160的心理關口。筆者觀察到，自3月11日以來，USD/JPY從146左右的水平上漲至154.6，並未經歷顯著的調整。筆者預測，隨着美元可能進入調整階段，非美元貨幣將迎來短暫的喘息機會。

若USD/JPY這一兩天內明顯升穿155水平後不回頭，短期將有可能觸發央行干預。投資者特別是日圓炒賣的投機者，非常值得留意在155水平之上的操作。而且短期越接近160心理關口，央行干預的機會就越大。筆者認為，持有日圓淡倉的投機者，應考慮在這水平之上先行獲利，若果較進取的投機者，甚至可以投機性買入CME交易所的日圓期貨(非現貨)的認購期權(Call option)，例如4月26號到期、行使價為0.0065的認購期權，截止4月16號香港時間19:46(執筆之時)，該期權賣價為0.000064，僅需支付800美元的期權金，也是最大的損失。萬一央行最終沒有干預，損失也是非常有限。

若果讀者希望能做更長期的合約，可以自行按需要選擇。CME交易所目前提供的日圓期貨期權擁有不同到期日的合約，達到每周結算的密度，算是較豐富的選擇。不過留意此類期權的流動性一般在歐美交易時間才較理想，亞洲時段可能較難進行買賣。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)