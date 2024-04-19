施羅德：押注日本企業　追逐收益回報

備受忽略多時的日本股票，已經重獲投資者歡心，有理由相信這趨勢將會持續。在過去30多年，投資者在考慮如何配置資金的時候都會慣常忽略日本這個市場。1980年代的蓬勃發展，令當地股市於1989年升至歷史高位，但隨後出現泡沫爆破，日本股市便一直無法重上當年的水平，而現在這情況終有所改變。

可以肯定的是，日本股票已重回投資者的視線，更於今年2月衝破了1989年創下的高位，再刷新歷史新高。當中到底出現了甚麼變化呢？其中一項重要因素，是由東京交易所於2023年推動的改革，鼓勵企業致力達致可持續增長及提升企業價值。

企業改革提升股東回報

企業要做到上述目標有很多方法，當中包括增加研發方面的投資、員工培訓、新設備及設施，以及重整業務架構等。雖然這些方針或需一些時日方可見到成效，但最終都是朝著更可持續增長，使企業更具價值的方向邁進。

另一個可以提升企業價值的方式，是透過派發股息或回購股份(即企業購回自家的股票)，從而提升股東回報。對於追求收益的投資者而言，派息比例較高的企業通常都較具吸引力。

好消息是，日本企業通常都具備實力，能夠執行部分甚至全部方針。擁有淨現金(即在資產負債表上，現金多於負債)的企業佔44%，這為企業提供了投資於業務或增加股東回報，甚至雙管齊下的空間。

對於同時尋求收益及投資增長的投資者而言，這或許會是日本企業具吸引力的原因。企業已關注到東京交易所的呼籲，並且紛紛作出行動，而企業宣布回購股份的宗數亦正在穩定地上升。

通脹重臨帶動投資意欲

此外，通脹捲土重來亦是支持日本股市的因素之一。經過通脹一直低迷、甚至約30年的通縮期之後，現時回到溫和通脹的環境是日本十分樂見的。通縮會導致企業和消費者延遲投資和擱置購買意欲，因為若「遲買平兩舊」的說法成立，那為何還要即刻就買呢？相反，溫和的通脹不單為企業提供未來進行投資的信心，亦會促進消費者的消費意欲。

日本似乎正在進入一個企業投資增加、工資增長及消費者支出增加的階段，預計這階段將會持續，而非面臨一個下行的通縮漩渦。

上述種種因素都有助日本成為當下具吸引力的金融市場，讓投資者尤其是尋求收益及長遠增長前景的人士可從中捕捉機遇。

施羅德投資內容團隊