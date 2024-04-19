微盟集團擬折讓16.9%配股　股價挫逾1成　

微盟周五(19日)早間股價一度跌至配售價1.13元，最新跌13.9%，報1.17元，成交額逾3,000萬元。

另微盟公布，就建議購回最多存續本金總額2.01217億美元的於2026年到期零息有擔保可轉債，於公告日期，公司已收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約為1.8283億美元的餘下可換股債券的承諾。未招標購回餘下未償還現有可換股債券約為1839萬美元。公司可繼續不時於公開市場或以其他方式根據現有可換股債券的條款及條件購買餘下可換股債券。

接受邀請提呈其剩餘可轉債的合資格債券持有人將有資格收取購回價，合共相當於交割日剩餘可轉債本金額每1,000美元為1,030.4美元。發行人為購回提供資金亦同時發行若干股票掛鈎票據(新債券)，新債券將列於新交所之正式名單上。