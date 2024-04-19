Netflix首季盈利收入勝預期　惟拒再披露用戶數據　市後挫近半成

串流影視平台Netflix首季業績出爐，收入93.7億美元，按年增長14.8%，比預期的92.8億美元為高；純利按年增78.69%至23.32億美元；每股盈利5.28美元，高於預期的4.52美元；付費用戶按年增長15.9%，至2.69億戶，超市場預期的2.64億戶。

不過Netflix表示，將會由2025年起第一季，停止公布付費用戶數目及每月用戶平均收入(ARPU)，並專注於其主要財務指標，如收入、盈利、每股盈利及自由現金流等。Netflix不再披露用戶數據，市場對此質疑，擔心投資前景或不再清晰，拖累股價表現。Netflix公布業績後，股價在市後延長交易時段挫4.76%，報581.49美元。

業績指引方面，Netflix預期第二季收入94.91億美元，按年增長15.9%；純利20.63億美元，增長38.64%；每股盈利4.68美元。此外，全年收入預期增長13至15%。

對於2025年起第一季將停止公布付費用戶數目，公司指，將以收入及經營利潤作為主要財務指標，並以參與度(即觀看時間)作為衡量客戶滿意度的最佳指標。

該公司表示，在早期，當收入或盈利都微薄時，會員增長數字成為未來潛力的有力指標，但目前已創造出非常可觀的盈利及自由現金流，並且正發展新收入來源，如廣告及額外會員功能，因此會員制度只是增長的一個組成部分。此外，從單一的定價計劃，發展至不同的收費計劃，並根據每個地區採用不同的價格，每個付費會員都對業績有不同的影響。

Netflix指，串流媒體的成功始於用戶參與，當用戶觀看更多內容時，愈會停留更久，更多推薦Netflix，並對服務給予更高評價。這就是為甚麼該公司一直提供更多關於參與度的訊息，由每周前10名及最受歡迎的排行榜開始，至最近關於Netflix觀看情況的半年度報告。Netflix認為，這比任何競爭對手提供的資訊都要多，且預計會提供更多資訊。