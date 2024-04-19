對沖基金：希教國際業務健康　惟仍拒還債

外媒報道，希教國際( 01765 )3月發生違約事件，包括部分亞洲最知名對沖基金在內的一群債券持有人在公開聲明中表示，儘管該公司業務健康且不斷增長，但仍選擇不償還離岸債務。包括香港的Oasis Management Co.、太盟及Enhanced Investment Products Ltd.等投資者表示，借款人的行為可能為市場開了一個危險先例。希教最新報0.22港元，跌0.9%。

這群投資者持有該可轉換債券的49%，已迅速採取行動，在香港針對該公司提出清盤呈請。希教沒有回覆外媒查詢。該公司3月28日指，由於「外部環境、行業政策及公司當前財務狀況的影響，公司在贖回相關債券面臨困難」。希教在4月14日表示，持有的現金及現金等價物為專為學校而設的經營資金，並須受法規及限制所限，即該等資金僅可用於營運該等學校，而且已就償付相關債券制定「初步計劃」。

代表對沖基金及私人信貸基金的Alternative Investment Management Association亞太區聯席主管Kher Sheng Lee表示，這可能會引發對整個行業信用風險的重新評估。他稱，該事件顯示，公司的流動性及償債能力，並不是投資者在評估違約風險時應考慮的唯一因素。他指，同樣重要的是投資者的信心及公司履行財務義務的意願，他並未涉及希教一案。