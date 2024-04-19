李明德：港股繼續區間上落　業績股留意資源股

大聖資產管理基金經理李明德表示，繼聯儲局主席鮑威爾暗示將推遲減息步伐，多名聯儲局官員亦認為不急於減息，意味着即使通脹在未來數個月有所回落，短期內減息機會亦不大，對香港市場有影響。他補充，中美關係及中國經濟等因素持續困擾港股市場，若連減息的唯一利好催化劑亦出現變數，大市短期難免受壓。

走勢上，恒指今年來持續在15,000至17,000點上落為主，在負面因素已盡反映下，短期下試萬五關機會不大。而在美國維持高息環境下，資金或會重新流入估值較低、以及維持低息的市場，港股有機會受惠，但須要有大成交配合，並突破上方阻力，才可確認資金回流，則第三季度有望上破萬八甚至萬九關。

台積電(TSMC)首季業績不俗，但同時下調晶片市場擴張預期，李認為消息或會拖累半導體股。他指出，在AI概念支持下，板塊今年以來累升已多，估值已處偏高水平。另外，智能手機、平板電腦更新換代未有太大進展，或會打擊晶片需求，亦對半導體板塊造成壓力。台積電宜待回落至100至110美元才重新買入，上望目標140至150美元。