金價大牛市應如何投資？想捕捉升浪可揀呢幾類產品...

今年3月以來，黃金價格踩油向上，現貨金價曾突破每安士2,400美元，不斷創出新高，香港999.9飾金每両價格已升破26,000元，一片牛氣沖天令人眼前一亮。五一長假期將至，相信又會多了一批內地旅客來港，順道買金，帶旺金飾寶號生意。到底金價未來的走勢如何，是已近見浪頂，抑或長期升勢才剛開始，可以繼續逢調整分注收集，今日就同大家逐一分析。

金價年內曾累漲17% 待調整收集

現貨金價由今年初每安士2,062.59美元起步，反覆升抵4月12日刷新歷史新高的2,431.51美元，累計升超過17%，確實是多年鮮見的大升浪。回顧2009年5月至11月，以及2010年7月至2011年5月是兩輪商品爆邊期，金價在期內分別上升30%及22%，銀價更分別升34%及110%，而這兩段時間正值市場大炒預期美國推量寬措施（QE）之時，資金流入貴金屬以抵禦QE可能引發的銀紙貶值。今次金價破頂而上，其中一個原因，正是預期下半年美國聯儲局的貨幣政策將由緊轉寬，啟動減息周期。

最牛睇3千 留意美元局勢

只是今年以來金價最多曾累升逾17%，短線整固也是無可避免，收集宜分注行事，可待回試2,300美元關下注，若中東局勢再轉緊張，又或美國有更多減息的信號，不排除金價可再度突破2,400美元關，向2,500美元推進，2,200美元關支持不宜有失。

要判斷金價走勢，要睇實兩大因素，其一是美元與美息走勢，其次就是地緣政治局勢。判斷美元美息走向，離不開美國的經濟狀況以及貨幣政策變化。目前，坊間今年底的金價預測，最牛睇3,000美元，較多睇2,400至2,500美元，而區間底部則在1,900美元水平，波幅都不細，所以頗合適炒家胃納。

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●捕捉升浪門路多 總有啱心水

要捕捉金價升浪，投資者固然可以投資較簡單的實金、紙黃金，但由於不牽涉槓桿，大家或嫌回報不夠豐厚，且要找地方儲存實金是一個大問題。

追蹤金價選擇SPDR金ETF

SPDR金ETF屬全球性主流ETF，所以規模自然屬巨無霸級別，資產管理規模達4,981億元。以SPDR金ETF現價報1,723元，每手5股，入場門檻為8,615元。費用率為0.4%。2023年追蹤誤差為負1.05%，過去12個月追蹤誤差為負0.0408%。

以小博大可考慮期貨期權

其他以小本博取較大潛在回報的選擇，可考慮黃金期貨、黃金期權、黃金相關窩輪等產品。當然，金礦股及金飾股涉及不同的經營及管治等因素，波動性普遍會高於金價，與金價相關性亦有高有低，有機會看中金價趨勢而輪價不跟。

滙豐最新推出正式面向香港零售客戶的代幣化黃金──滙豐黃金代幣（HSBC Gold Token），標榜為「首個獲香港證監會認可」、「以分散式帳本技術為基礎」的代幣化零售投資產品。滙豐指出，黃金代幣透過旗下數碼資產發行平台「HSBC Orion」支援運作，客戶可在「HSBC HK App」及線上理財平台進行交易。

滙豐黃金代幣有別紙黃金

該產品雖屬紙黃金計劃，同樣不涉及實體黃金交收、沒任何收費，但有別一般紙黃金，因透過分布式分類帳技術（DLT），黃金代幣是在滙豐分散式帳本內，由儲存於滙豐金庫中實金支持的數碼代幣，投資者所持的黃金代幣，代表其所獲實金的部分所有權，而且交易沒時間限制，惟在非金市交易時段，黃金代幣買賣差價較闊，每筆交易最低為0.001「金衡制」安士黃金，即相當於一個黃金代幣（參考昨日報價買入一個黃金代幣僅約20港元）；每筆交易最多為5,000金衡制安士黃金，即500萬個黃金代幣，進場門檻相對低。

另該行亦設有黃金券，最低交易額僅為一個單位，相等於本地倫敦金一錢；只需以交易時價格直接買賣，不用擔心任何隱藏費用；不設實金交收，不涉及運送或儲存成本，更毋須擔心丟失或被盜；可透過該行個人網上理財、分行及電話理財進行交易。