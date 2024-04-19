以伊衝突升溫　油金飆升　亞股美期下挫

以色列、伊朗緊張局勢加劇，美國媒體報道，以色列對伊朗境內7處目標發起軍事打擊，消息引發避險情緒升溫，資金流入油金及美債市場，股市、加密貨幣等風險資產受壓。

美股期貨插水，道指期貨曾急瀉逾500點，最新報37,657點，跌350點或0.92%；標指期貨報4,997點，跌51點或1.02%。美國10年期國債孳息率跌1.79%，債價上升。

亞洲股市下挫。日本日經225指數曾急瀉超過1,300點，低見36,733點，最新跌965點或2.53%，報37,114點。台灣加權指數一度瀉4%；韓股與澳股亦跌逾1至2%。港股恒生指數曾挫逾300點，內地滬綜指跌幅相對較小，半日回落0.4%。

亞洲貨幣亦受拖累，印度盧比兌美元匯率跌至紀錄新低；圓匯進一步走弱。

比特幣日內一度跌穿每枚6萬美元關，低見59,607美元後喘穩。

另一邊廂，資金流入金市油市。布蘭特期油曾站上每桶90美元，最新升幅收窄至2%，報88.91美元；紐約期油曾升上85美元，最新報83.88美元。現貨金一度重上2,400美元，為4月12日以來首次；現報2,390美元，升11美元或0.47%。