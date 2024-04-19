美議員倡禁中國技術連網車進美軍基地 車股死火 理想挫逾7%
2024年04月19日 14:00
東網電視更多新聞短片
中美貿易戰燒到汽車業，外媒報道，美國議員敦促五角大樓禁止採用中國技術的互聯網汽車進入美國軍事基地。多隻汽車股死火，理想汽車(02015)跌7.5%，小鵬汽車(09868)跌7.2%，零跑汽車(09863)跌5.3%，吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)跌逾2%，比亞迪(01211)跌2%。
報道指，眾議院中國問題特別委員會去信國防部長奧斯汀表達擔憂，信中援引美國商務部的調查，該調查可能導致美國禁止涉及某些中國汽車技術的交易，進而包括使用違禁零部件的電動車。當中列舉互聯網汽車所帶來的潛在數據及網絡安全風險，因這些汽車會捕獲大量個人數據。
議員們敦促奧斯汀禁止使用配備中國生產技術的汽車進入美國軍事基地，例如涉及LiDAR遙感技術。中國基於安全考慮，已禁止特斯拉(Tesla)汽車進入某些政府及軍事場所。
報道又引述議員們指，即使中國的互聯網汽車從未在美國獲得主要市場份額，但LiDAR或物聯網模塊等許多支持技術，可以繼續在美國道路及關鍵基礎設施上運行。
目前全球最大LiDAR供應商是扎根於上海及美國硅谷的禾賽科技(Hesai)，其客戶包括理想汽車及小米(01810)等汽車製造商。禾賽1月被美國國防部列入「中國涉軍企業」名單，禾賽提出異議及威脅要對此採取法律行動。