二手樓價指數按周升1%　仍處7年低位　今年累跌0.58%

中原城市領先指數CCL最新報146.35點，按周升約1.01%，比撤辣前的143.02點低位為高，但仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.51%，較2023年4月168.40點高位跌約13.09%，而2024年則累跌約0.58%。

現時CCL距離150點目標，相差3.65點或約2.49%。新盤低開，及大型銀行將二手及非按保的物業按揭現金回贈削減至零並收緊審批，及新盤銷情對二手樓價的影響，將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.3點，按周升約0.55%。CCL(中小型單位)報145.11點，按周升約0.72%。CCL Mass及CCL(中小型單位)上周齊跌今周齊升，走勢反覆，指數分別在2017年1月初及1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報152.50點，按周升約2.36%，連跌2周後反彈，指數在2017年5月中水平徘徊。

四區方面，港九市區升，新界兩區跌，繼續各自反覆。港島CCL_Mass報149.34點，按周升約2.51%，仍於2016年9月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報141.93點，按周升約0.92%，終止2周連跌，仍在2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報157.74點，按周跌約1.41%，連升2周後回軟，於2017年3月底水平徘徊。新界西CCL_Mass報132.53點，按周約跌0.57%，連跌2周共約2.42%，繼續處於2017年2月底水平。