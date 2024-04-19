越南河內樓價急升2成　政府或檢查祭鐵拳打擊？

外媒報道，越南首都河內住宅售價一年大升2成，當地建設部憂心樓市泡沫趨大，要求河內市政府對房地產從業者、投資者、地產代理及售樓中心的經營和交易展開檢查。

報道指，越南建設部稱，許多媒體報道反映河內市的住宅、部分區域價格異常上升，有哄抬、炒樓、投機情況。為完善管理職責，越南建設部提議河內市政府作出檢查。

據越南房地產公司CBRE最新市場研究調查，今年首季，河內市的新住宅主要以西部的高級建案為主，約2,300戶，並已賣出2,000戶，因為多是高級建案，帶動成交價格。

河內市今年首季住宅價格，新樓每平方米不含增值稅約5,600萬越南盾(逾1.6萬港元)，按年增19%、按季增5%。

CBRE數據顯示，今年首季河內市住宅的一手價與胡志明市的差距顯著縮小，2022年底兩市差距35%，而今胡志明市平均只比河內市高出10%左右。

當地Savills研究數據顯示，河內市住宅今年首季的新現樓平均為每平方米尺5900萬越南盾，按年增14%、按季增3%。

越南國家貨幣財政政策諮詢委員會成員黎春義(LeXuan Nghia)舉例，很多河內市建案大漲，樓價幅度至少15%以上，部分甚至逾30%。西湖區(Tay Ho)新市鎮每平方米要價逾1億越南盾；Nam Tu Liem新市鎮每平方米則要6000萬(逾2.0萬港元)至8000萬越南盾(逾2.6萬港元)。

黎春義分析，河內住宅價大升，主要因為供不應求。新增供給減少，令價格不斷上升。另新樓盤源少令二手樓業主更惜售，又促樓價續升。