金管局根據打擊洗錢條例　對華南香港罰款900萬

香港金融管理局宣布已經根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）完成對華南商業銀行股份有限公司香港分行（華南香港）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》處以900萬港元罰款。

是次紀律處分行動是根據金管局對華南香港就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施的合規情況進行的調查結果而作出的。調查發現的管控問題涉及華南香港在2012年4月至2018年7月期間未有就某些客戶的交易，審查有關交易的背景及目的，並以書面方式列明其審查結果，以持續監察與這些客戶的業務關係。在該期間，華南香港亦未有設立及維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》下持續監察與客戶的業務關係的責任。

此外，在2018年3月1日至7月9日期間，華南香港作為匯款機構，在多項匯出的跨境電傳轉帳中，沒有記錄收款人的姓名或名稱及／或在附隨有關電傳轉帳的信息內包括收款人的姓名或名稱。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，持續監察與客戶的業務關係，是認可機構偵測及舉報潛在洗錢活動的重要措施，對維護銀行體系穩健發揮重大作用。為此，認可機構應維持風險為本的政策及程序，就員工的職責提供清晰指引及充足培訓，定期更新風險評估及檢視交易監察系統是否充足及有效，並適當運用創新科技。