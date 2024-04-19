國泰3月載客量按年升42%　貨運增加一成

貨運方面，3月份運載13.45萬公噸貨物，較去年同月增加10.5%。月內貨物收入噸千米數按年增加4.1%，運載率下跌4.3個百分點至62.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加11.2%。首季，載貨量較去年同期增加11.1%至35.63萬公噸，可用貨物噸千米數增加15.2%，而貨物收入噸千米數則上升6.2%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，3 月客運業務表現理想，航班需求在臨近復活節假期起一直維持穩健，當中以英國留學生回港度假的需求尤為殷切，假期間整體的客運量錄顯著增長。香港在月內亦接連舉辦了多場大型會展活動，帶動往返香港航班的前艙需求。

劉續指，國泰貨運3月的業務表現同樣理想，隨着內地工廠在農曆新年假期後復工，香港及內地的貨物出口量迅速回升，載貨量按月增加 26%，較去年同期亦超出11%。運載的貨物除了來自電子商貿活動之外，亦有不少是要趕及於季末交付的速遞貨件。

展望內地即將到來的五一長假期，劉凱詩指留意到由內地前往香港，或經香港轉機前往亞洲其他城市的需求穩健增加。集團於長假期間將增加往來內地的航班至每周約200班，以滿足強勁的市場需求。貨運方面預料電子商貿活動會持續活躍，而運往長途航點的整體貨運需求亦能保持平穩。