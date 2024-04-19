旺角洗衣街摩天商廈申請獲批　新地表示歡迎

集團執行董事陳康祺表示，項目作為旺角區近年首個大型地標式商業項目，新地將採用擅長的公共交通導向模式(TOD)發展，提供優質的商業空間，並透過社區共融、綠化環境及更佳的連接性和可達性，為社區和居民帶來新的亮點。

他續稱，新地在旺角區發展多年，旗下MOKO新世紀廣場和帝京酒店，一直是區內的商業及消費熱點，新項目將會產生協同作用。

資料顯示，該地盤佔地約124,184方呎，擬議興建的商業大樓樓高53層，包括3層平台，建築物高度為主水平基準以上320米，將為同系九龍環球貿易廣場後，九龍區第二高的商業大樓。

項目總樓面約1,524,182方呎，主要用作寫字樓用途，佔樓面約120萬方呎，基座商場零售面積約20萬方呎，另外提供5項社區設施，涉約5萬方呎，並會設有逾10萬方呎的公眾休憩用地。物業地庫為多層停車場，加上小巴車站及跨境巴士上落客設施，提供約1,000個車位及上落客車位。

此外，項目社區設施布局上亦作出改善，將長者日間護理中心設於配有車輛通道的2樓，而3樓的長者鄰舍中心，將與旺角東站無縫連接。道路連接性及可達性方面，亦由政府原方案要求提供1.5組車輛出入口（其中洗衣街方向僅提供入口），大增至4組，同時會增建一條行人天橋接駁黑布街。

同時，項目將按照要求保留3棵大榕樹，並會於地面入口闢設榕樹廣場，亦會額外種植50棵樹木，目標綠化覆蓋率達至三成。新計劃將避開樹木底部，改為加深地庫其他位置，地庫層數因而由5層增加至6層。

資料顯示，上述地盤前身為水務署大樓及食物環境衞生署辦公室，建築物最早於1950年落成，其後拆卸，政府將地皮改劃為商業用途並推出招標，去年3月由新地以47.29億元投得，每方呎樓面地價僅約3,103元。