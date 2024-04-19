橋水旗下在岸中國基金首季回報6.4%　增持中國股債

外媒報道，橋水(Bridgewater)旗下在岸中國對沖基金正增加對本地股票及債券的敞口，此前風險資產反彈，其第一季回報推高至6.4%，擊敗大多數本地競爭對手。

其位於上海的分支向投資者表示，在其「全天候+」策略(All Weather Plus strategy)中告訴投資者，當政策制定者加強對當地經濟及市場的支持的這段時間，該系統性多元資產投資組合貢獻3.8%的回報率。其團隊的主動管理增加2.1%的收益。

橋水表示，「回顧過去，低於預期的通脹及強於預期的減息，有利於我們的債券長倉，季內稍後的周期性經濟狀況改善，為股票長倉帶來支持。」

深圳拍拍網編製的數據顯示，橋水未計費用的季度回報為6.4%，當地多元資產對沖基金平均虧損0.1%，在管理規模逾50億元人民幣的基金中，橋水排名第四。

橋水稱，該基金正適度增持短期債券，因為預計在通脹近零、房地產市場去槓桿化對經濟增長構成壓力下，政策仍將保持寬鬆。該基金微增長期債務持有量。此外，由於企業盈利增長可能超出市場預期，該公司也適度增持股票，並對大宗商品持中性態度。