海南首季GDP逾1836億人幣　按年增3.3%

海南省統計局發布2024年第一季海南省經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，第一季全省地區生產總值1,836.98億元人民幣(下同)，按不變價格計算，按年增長3.3%。分產業看，第一產業增加值373.85億元，增長3.3%；第二產業增加值285.78億元，增長5.0%；第三產業增加值1,177.35億元，增長3.0%。

第一季，全省規模以上工業增加值按年增長6.1%。分三大門類看，採礦業增加值增長5.7%，製造業增長5.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.1%。主要工業產品產量中，飲料、紙漿和合成纖維單體分別增長14.9%、20.7%和91.3%。

第一季，全省貨物進出口總額642.3億元，按年增長11.3%。其中，貨物進口額422.3億元，增長6.1%；貨物出口額220億元，增長22.8%。第一季，全省固定資產投資按年增長3.6%，比上年全年加快2.5個百分點，其中非房地產開發投資按年增長8.2%，佔固定資產投資比重較上年同期提高2.9個百分點。第一季，全省社會消費品零售總額585.28億元，按年下降4.2%。

第一季，全省居民人均可支配收入9,295元，按年增長6.0%。其中，城鎮居民人均可支配收入11,992元，增長5.0%；農村居民人均可支配收入5,804元，增長7.7%。農村居民人均可支配收入較城鎮快2.7個百分點。