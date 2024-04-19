恒安標準人壽亞洲料美國下半年減息　中美股市評級中性

恒安標準人壽（亞洲）公布最新2024年第二季宏觀經濟觀點分析。恒安標準人壽亞洲首席投資總監張弘認為，美國通脹數據發布後，市場的減息預期亦有所延後，目前預期今年下半年第一次減息。她指出，短期而言美國通脹數據仍有黏性，且普遍高於預期。在一致預期經濟軟着陸的情況下，美國2月核心通脹率連續第二個月超乎預期，按月增長0.4%，2月生產者價格指數創6個月以來最大漲幅，表明美國聯儲局對抗通脹之路並不平坦。

中國市場方面，她指兩會期間的經濟增速目標和政策表態符合預期，產業政策更值得關注。市場期待的財政政策方面，赤字率3%和發行超長期特別國債都在預期之內，新質生產力，例如新能源、新材料、先進製造、電子資訊等戰略性新興產業都十分值得重視。但在金融數據方面，例如人民幣貸款餘額和社融規模存量增速仍處於低位，未來1至2個月經濟數據或進一步提供更多指引。

張續表示，資產配置方面，公司對美國及中國股市維持中性評級。美股風險溢價有所回落，短期內指數呈現震盪的可能性較大，至於A股與港股估值有所修復，走勢仍取決財政及貨幣政策和經濟預期的改善。

另外，該公司對利率債和信用債則維持中性樂觀評級。考慮到利率繼續大幅上升的空間有限，當前收益率水準已具備配置價值；目前信用債收益率頗具吸引力，利率處於高位，疊加信用利差增厚，在充分評估信用風險後，可買入並持有債券帶來的穩定票息，或適當通過交易捕捉利率波動帶來的機會。