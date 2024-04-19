赤柱ONE STANLEY首錄成交　海景洋房逾1.15億沽

港島豪宅首錄成交，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(19日)截標落實售出4伙，成交價介乎約5,315萬至逾1.15億元，單日套現近3.14億元。項目同步公布安排下周二(23日)起再招標發售9伙。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，最新沽出包括35號海景獨立洋房，2個花園複式戶和1個天際複式戶，成交呎價介乎29,446至37,344元。其中，洋房實用面積3,102方呎，採四房連書房間隔，設有升降機，附513方呎花園及630方呎天台，連同兩個車位以逾1.15億元售出，呎價約37,344元，買家以120天即供付款計劃入市。

他續指，已安排下周二起招標出售的9伙，包括2座海景獨立洋房，4伙天台複式戶及3伙花園複式戶，實用面積由約1,826至3,102方呎。項目自開放現樓示範單位以供預約參觀以來，約20天累積接待逾350組準買家參觀，當中70%為本地客，30%來自內地，而自住比例達整體70%。是次銷情反映市場對超級豪宅需求殷切，買家來自南區及山頂，預期月內會有更多成交消息公布。