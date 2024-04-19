港證監歡迎5項優化滬深港通、助提升國金中心地位措施

香港證監會表示，歡迎中國證監會發布5項關於進一步優化滬深港通、助力香港提升國際金融中心地位的措施。雙方此前經過多輪磋商後，已就這些項目達成共識。同時，在兩地證監會的指導下，兩地交易所和結算公司也已就這些項目充分溝通，目前正就具體實施細則進行積極準備。

她續說，中證監一直以來努力推動內地企業來港上市的融資通道暢順，並在此次表態支持內地行業龍頭企業來港上市，這對提升香港新股市場的吸引力和港股二級市場的流動性都有很大幫助。證監會將繼續與中證監一起指導業界、兩地交易所和結算公司盡快落實相關工作，有關詳情將會適時作進一步公布。