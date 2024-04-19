【互聯互通】港滬深三地交易所就合資格ETF範圍達成共識
2024年04月19日 19:27
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為持續優化香港與內地市場互聯互通機制，港交所(00388)與上交所、深交所已就擴大滬深港通合資格交易所買賣基金(ETF)範圍達成共識。此次滬深港通ETF標的擴大主要包括兩個方面，一是降低ETF資產規模要求；二是下調其跟蹤的標的指數權重佔比要求。滬深港交易所將抓緊做好滬深港通ETF擴大相關業務和技術準備工作，即日起至優化措施正式實施，預計需要3個月左右時間準備。
北向交易ETF的資格準則方面，ETF納入規模門檻由不低於15億元人民幣，調整為不低於5億元人民幣；調入比例調整為「追蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於60%，且滬股通股票及深股通股票權重佔比不低於60%」，而當前要求分別為不低於90%及不低於80%。
至於只供賣出的滬股通及深股通北向交易ETF，最近6個月日均資產規模的當前準則是低於10億元人民幣，此次擴大後準則為低於4億元人民幣。調入比例調整為「追蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比低於55%，且滬股通股票及深股通股票權重佔比低於55%」，而當前分別為低於85%及低於70%。
南向交易ETF的資格準則方面，最近6個月日均資產規模由不低於17億港元，調整為不低於5.5億港元；調入比例統一調整為「跟蹤的標的指數中，聯交所上市股票權重佔比不低於60%，港股通股票權重佔比不低於60%」，不再以指數進行區分等等。