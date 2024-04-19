【互聯互通】港滬深三地交易所就合資格ETF範圍達成共識

北向交易ETF的資格準則方面，ETF納入規模門檻由不低於15億元人民幣，調整為不低於5億元人民幣；調入比例調整為「追蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於60%，且滬股通股票及深股通股票權重佔比不低於60%」，而當前要求分別為不低於90%及不低於80%。

至於只供賣出的滬股通及深股通北向交易ETF，最近6個月日均資產規模的當前準則是低於10億元人民幣，此次擴大後準則為低於4億元人民幣。調入比例調整為「追蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比低於55%，且滬股通股票及深股通股票權重佔比低於55%」，而當前分別為低於85%及低於70%。

南向交易ETF的資格準則方面，最近6個月日均資產規模由不低於17億港元，調整為不低於5.5億港元；調入比例統一調整為「跟蹤的標的指數中，聯交所上市股票權重佔比不低於60%，港股通股票權重佔比不低於60%」，不再以指數進行區分等等。