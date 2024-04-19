新盤周五共售27伙 4成屬大銀碼豪宅
2024年04月19日 21:35
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新盤市場於周五(19日)錄得約27宗成交，當中約四成屬於豪宅盤。赤柱全新盤首錄成交，連沽4伙，單日吸金近3.14億元。
●赤柱ONE STANLEY單日沽4伙 共涉近3.14億元
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(19日)截標落實售出4伙，成交價介乎約5,315萬至逾1.15億元，單日套現近3.14億元。售價最高為35號海景獨立洋房，實用面積3,102方呎，採四房連書房間隔，設有升降機，連同兩個車位售出，呎價約37,344元。項目同步公布安排下周二(23日)起再招標發售9伙。
●旺角利奧坊‧壹隅獲批入伙紙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(19日)公布已取得入伙紙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，現正準備現樓示範單位。項目最新修訂偵價單，將部分單位定價輕微上調2至4%，主要為反映現樓因素。該盤同步上載銷售安排，推出18伙於下周二(23日)起發售，折實價由460.89萬元起。
●日出康城PARK SEASONS截收4,000票
會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，首輪銷售於周五(19日)下午4時已經截票。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤首輪最終截收4,000個認購登記，按明日(20日)發售168伙計，錄得超額認購近23倍。
●何文田站朗賢峯夥代理軟銷
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯，正值收票階段，並積極夥同代理作軟銷。利嘉閣於周五(19日)開設項目旗艦店，該行總裁廖偉強表示，政府早前全面撤銷樓市辣招後，靜候多時的用家及長線投資者等，皆重拾信心。
●日出康城SEASONS PLACE兩房售706萬元
會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，今(19日)最新售出高層兩房戶，為3A座58樓A室，實用面積443方呎，以706.7萬元成交，呎價約15,953元。該盤至今累沽570伙，套現逾36.4億元。
●大埔白石角嘉熙四房售1,533.8萬元
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，周五(19日)以1,533.8萬元售出3座8樓A室，實用面積1,083方呎，四房間隔，呎價約14,163 元。
●啟德MONACO MARINE連沽兩伙
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(19日)連錄兩宗成交，共涉及2,784.1萬元。其中，低座C座5樓C室，實用面積566方呎，屬三房連開放式廚房間隔，另連531方呎天台，成交價1,695.8萬元，呎價約29,961元。另一伙售出單位為低座C座2樓E室，實用面積440方呎，以1,088.3萬元成交，呎價約24,734元。