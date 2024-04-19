東環連錄損手個案　一房戶揸3年帳蝕50萬沽

東涌東環本月連錄多宗損手個案，該盤一房單位剛減價至480萬元沽出，原業主持貨僅約3年，帳面蝕讓50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達表示，北角曉峰高層A室，實用面積約766方呎，套四房連工人套房間隔，以1,420萬元成交，呎價約18,538元，新買家為同區租客，入市單位自用，原業主持貨約12年，帳面獲利約7.2萬元。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌居屋康山花園8座低層D室，實用面積約431方呎，兩房間隔，新買家為外區客，已補價自由市場以650萬元放售，最終以565萬元成交，呎價約13,109元。

●中原王秀芬指，太古城4月暫錄約21宗買賣，較上月同期少約3宗，屋苑齊宮閣高層F室，實用面積約702方呎，三房間隔，望樓景，以993萬元成交，呎價約14,145元，新買家為用家。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東駿苑B座低層12室，實用面積約546方呎，兩房間隔，單位早2021年5月放盤，未補價第二市場叫價528萬元，調整至388萬元獲綠表客洽購，終以358萬元獲承接，累減170萬元，呎價約6,557元。

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九龍區

●中原廖忠堅指，觀塘凱滙5座低層N室，實用面積約758方呎，套三房間隔，最初開價1,500萬元，議價後以1,280萬元成交，呎價約16,887元，新買家為換樓客，原業主於2019年1月以1,419萬元購入，5年多帳面蝕讓139萬元。

●世紀21富山(香港)劉倩彤表示，樂富居屋德強苑A座高層8室，實用面積約404方呎，兩房間隔，未補價第二市場以455萬元成交，呎價約11,262元，放盤1年累減價45萬元，原業主2017年以485萬元購入，約7年帳面損失30萬元。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園10座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，享內園景，未補價第二市場以552.8萬元易手，呎價約9,338元。

●利嘉閣李啟昌稱，長沙灣昇悅居2座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，叫價價900萬元，經議價後，以880萬元承接，呎價約17,021元。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌東環2B座低層9室，實用面積約380方呎，一房間隔，叫價500萬元，議價後減價20萬元，獲同區上車客以480萬元購入，呎價約12,632元，原業主於2021年1月以530萬元買入，持貨約3年帳面蝕50萬元。

●中原何文俊表示，將軍澳日出康城MARINI第3B座高層F室，實用面積約380方呎，一房間隔，最初開價600萬元，議價後以580萬元易手，呎價約15,263元，原業主於2019年9月以623.2萬元一手買入，逾4年半帳面需蝕讓43.2萬元。

●世紀21物業(將軍澳)魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑F座中層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，今年1月放盤叫價498萬元，累積減28萬元，綠表客以470萬元購入，呎價約7,820元。

●世紀21物業(將軍澳)稱，將軍澳公屋景林邨景楠樓低層21室，實用面積約443方呎，望園景，去年5月未補價第二市場叫價288萬元，累減78萬元，減幅約27%，呎價約4,740元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山峻源1座高層A室，實用面積約1,615方呎，四房間隔，望全海景，叫價4,200萬元，放盤僅一星期，議價後減價至3,433萬元成交，減幅約18.3%，呎價約21,257元，原業主持貨近4年，帳面蝕427萬元，期內跌價約11%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山迎海﹒星灣御22座低層B室，實用面積約811方呎，三房間隔，望海景，放盤1個月，當時叫價1,350萬元，累減150萬元，以1,200萬元成交，減幅約11.1%，呎價約14,797元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山4月暫錄約53宗二手買賣，迎海．星灣20座中層G室，實用面積約564方呎，兩房連儲物房間隔，開價約930萬元，日前議價後以900萬元易手，呎價約15,957元。

●中原侯惠良指，大圍4月暫錄約30宗二手買賣，按月減少約35%，其中名城2座北翼中層C室，實用面積約842方呎，套三房間隔，叫價約1,500萬元，日前議價後以1,436萬元易手，呎價約17,055元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城1座高層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，高層望河景，放盤1個月，原先叫價480萬元，最終微減22萬元，減幅約4.6%，以458萬元成交，呎價約14,006元。

●中原姚枝榮指，沙田翠華花園C座中層7室，實用面積約280方呎，兩房間隔，叫價約360萬元，最終以353萬元沽出，呎價約12,607元，新買家為上車客。

●美聯吳偉文表示，上水御皇庭1座高層C室，實用面積約542方呎，三房間隔，早前以650萬放售，獲區內用家議價47萬元，以603萬元承接，呎價約11,125元。

●中原伍耀祖稱，天水圍栢慧豪園1座高層E室 實用面積約832方呎，套四房連多用途房間隔，屬全屋苑最大面積戶型，叫價958萬元，減價51萬元或約65%，以907萬元成交，呎價約10,901元。

●中原曾慧敬表示，房協屯門居屋景新臺2座高層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，吸引白居二上車客垂青，買賣雙方議價後，減價20萬元，未補價第二市場以360萬元成交，呎價約7,258元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居12座低層H室，實用面積約592方呎，區內白居二中籤者，見單位為三房戶，每位家庭成員均擁私人空間，獲減價17萬元，未補價第二市場以363萬元購入自住，呎價約6,132元。

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