東方日報B1：全球避險升溫　亞洲股匯腳震

日股過去走勢凌厲，仍不敵戰火帶來的低氣壓。

戰火襲股市！以色列還擊伊朗，令全球避險情緒升溫，股市腳軟，亞洲股市更是當災，中港台日韓星澳等股市全線下跌。其中，在過去一年多走勢凌厲的日經平均指數，周五曾重挫逾1,300點，跌穿37,000點關，跌幅達3.5%，全日收跌1,011點或2.66%，報37,068點，創下2021年2月以來最大單日點數跌幅。

晶片體股和科技股成日本股市大跌市的重災區。瑞薩電子挫6.04%，東京電子挫8.74%，索尼集團挫1.8%。「股神」巴菲特有份投資的5大商社伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事亦無一幸免，跌0.43至1.93%不等。總結全周，日經指數累挫6.21%。

Saxo Markets外匯策略部主管Charu Chanana坦言，日股正受到「三重打擊」，首先是美國聯儲局的鷹派態度與日俱增，而半導體盈利還不足以蓋過市場的避險情緒，疊加地緣政治擔憂升級，令市場前景變得混亂。

以晶片和電子業主導的台股，其加權指數失守兩萬點關，收報19,527點，創近一個半月來最低，跌3.81%或774點，創史上最大下跌點數。其「鎮市之寶」台積電全日收跌6.72%，收報750元新台幣。台股本周累計跌5.83%。

南韓首爾綜合指數周五挫1.63%至2,591點，全周跌3.35%。新加坡海峽時報指數挫0.35%至3,176點，全周跌1.25%。澳洲ASX200指數挫0.98%至7,567點，全周跌2.83%。對於亞洲的經濟，國際貨幣基金組織(IMF)給出的建議是，亞洲各地央行應集中處理本地通脹率，避免過於緊貼美國聯邦儲備局的預期行動。

港股方面，恒生指數周五低開139點後跌勢轉急，最多插341點，低見16,044點。惟尾市跌幅收窄，全日收挫約161點或0.98%，報16,224點，主板成交1,061億元。國企指數跌57點或0.98%；科技指數跌78點或2.34%。總結全周恒指累跌497點或2.97%。

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再有投資銀行裁員。消息指，德意志銀行在過去一周削減了亞洲10個私人銀行的職位，而在近幾季已裁減數十個職位。原因是該行要專注利潤更高的市場，淘汰表現不佳的市場。

另外，一眾亞洲貨幣在美元強勢的背景下近日連連大跌，各地都上演本幣防衞戰。印尼盾曾跌至4年低位，低見16,316兌每美元，單日最大跌幅逾0.9%。印尼央行官員表示，會入市以維持市場信心，並正進行「三重干預」，特別是在即期外匯市場，和國內無本金交割遠期外匯市場。