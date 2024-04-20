【東方日報產評】中港互補強金融　振興經濟謀破局

美國聯儲局加息的預期一再推遲，美元強勢令亞洲股、匯雙殺，變相再次施展金融霸權，震散亞洲及新興金融市場。事實上，近月多家大型投行都在削減亞洲的經營規劃，好明顯是落雨收遮。所謂「打鐵還要自身硬」，香港金融業積弱甚深，中港得盡快加緊互聯互補，合作全面強化兩地金融業，既為內地資本市場進一步開放打好基礎，亦為救港經濟命脈注入強心針，全面振興經濟，始有望打破眼前這個殘局！

本來，對於債台高築的美國而言，維持高息意味發債成本負擔更重，惟以債冚債已成美國政府維生伎倆，寧可長期付高息，都得維持發債能力，尤其時值大選年，美元強勢示人，美債不愁買家，經濟形勢一片大好，能承受通脹壓力，為拜登政府爭取選票提供彈藥。

亞洲面對中國經濟結構轉型，需求增長放緩，資產價格本來就承受壓力，奈何遇上美元轉強，非美貨幣集體跳水，穩匯就成為各大亞洲央行的頭等任務。對於聯儲局的五時花，六時變，誠如國際貨幣基金組織所言，亞洲央行們實不用跟車太貼。說到底，美國經濟外強中乾，美元強勢有個譜，亞洲諸地得強化內部需求，守好系統性風險，加強自身基礎的穩定性，安內始有能力攘外。

時值中東局勢升級，美元強勢助攻，亞洲金融市場動盪不安之際，終傳來中港兩地聯手穩金融的消息。總體上，是做大交易所買賣基金市場，豐富滬深港通產品種類，並落實將人民幣股票交易櫃台納入港股通，優化基金互認安排，吸引更多長錢進駐；而針對香港新股市場，內地明確支持行業龍頭中企來港上市。

若然這5招年內盡快落實生效，料可為香港金融市場提供「活水」，而重啟香港這個中企融資平台功能，亦有助內地化解內房及地方債務危機，抗衡來自外部的不穩。要知道，香港必須要有新企業落腳，有新資金參與，金融市場貨如輪轉，始能讓業界保住飯碗，企業擴充經營，人才「良禽擇木而棲」，始能成就國際金融中心的地位。若金融業繼續愈做愈縮，港府財金官員一事無成還感覺良好，自吹自擂「生意好」，既無法改變敗局，更令市場信心每況愈下，見不到出路。

中港強化金融合作，是必須要持續推進的事情，圍繞人民幣櫃台等深化合作的舉措，早就應該加快步伐。還望這個第二季，真正見到有大型優質內地企業落實來港上市，有力提振企業融資需求，改善市場前景，穩定業界信心。新股市場再成吸金池的話，更可視為中國資產擺脫弱勢的一個轉捩點。

終於等到上有政策，但下亦必須高效團結去執行，才能破局。港府得善用資源與專業人才，高效統籌，確保政策順利施行，見到應有的效果。畢竟中港金融保衞戰，既關係兩地經濟，也關係未來在創新科技、新能源等新經濟範疇發展。時值美國貨幣政策飄忽不定，更多方面感受到美國金融風險威脅，中國資產能為全球的去美元化需求提供可靠的資金出路，且看能否掌握天時、地理、人和，化危為機。