廖嘉豪：維持美元第二季回調預測

第二季至今美元升約1.62%，但美元強勢或已接近轉捩點。目前才剛進入美國數據季節性轉弱時期，往績顯示第一季經濟數據順風因素利好美元或未能在第二季持續，美國數據動力及較預期均在第二季較弱，而美元往往跟隨走低。美國國債拋售潮或已近尾聲，減少債息大升空間亦限制美元表現。雖然比預期強的通脹數據令市場推遲聯儲局減息時間預測，但聯儲局官員的言論亦未有完全排除減息可能性。

加上環球採購經理指數反彈令大宗商品價格造好，亦提升短線環球經濟增長的預測，同樣不利美元表現。地緣政局對匯市有一定影響，但局勢全面和廣泛升級並不是花旗分析員的基本預測。綜合以上因素支持第二季美元較淡的觀點，美匯指數0-3個月或下試104.91，與市場走勢較緊密或大宗商品貨幣或可在第二季跑贏。

澳元或跑贏其他與市場走勢較密切的G10貨幣。銅價和中國股票造好，加上鐵礦石價格反彈改善澳洲貿易條件，或為澳元順風因素。雖然近期澳元兌美元下跌反映避險情緒，但環球再通脹主題和大宗商品價格上升支持澳元。此外，澳洲本地因素亦維持正面，即使按揭利率上升，就業市場緊張支持消費市場保持強靭。若中東衝突事件升級有機會導致環球避險情緒升溫，澳元兌美元或跌至2024年低位0.6343附近，但若跌穿該水平則有機會引發大量買盤趁低吸納澳元，0-3個澳元兌美元或上試0.65水平。

美元兌日圓早前升至接近155 水平，令市場質疑日本政府的外匯政策方向。花旗分析員仍然相信，日本財務省有機會於美元兌日圓升穿155關鍵水平之前便可能入市干預。2022年9月和10月份入市干預匯市之後，美元兌日圓曾分別下跌約500點子。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪