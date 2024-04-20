專家樓評：銀行削按揭現金回贈　原因係...

政府撤辣後，上月樓市交投即時回升。不過，有傳大型銀行削減按揭現金回贈，除按揭保險個案，一般新做按揭、轉按以及加按申請將不提供現金回贈。樓市回暖，銀行對按揭業務取態卻轉趨審慎，原因何在？

港元拆息高 資金成本增

銀行對於按揭業務取態的考量眾多，一、二手交投雖回暖，但樓價仍處於低位整固階段，撤辣對樓市的正面效應能否持續仍需要觀察一段時間。現時一個月銀行同業拆息（HIBOR）徘徊4厘以上水平已超過半年，即早已超過現時一般新做按揭息率4.125厘。

近日美國聯儲局主席鮑威爾稱通脹仍未回落到預期目標，如未有進一步進展，美國利率或須更長時間維持高水平。美國或延後減息，拆息將持續處於高水平，而銀行一直未有再調整最優惠利率（P），使按揭業務資金成本一直高企，銀行面對的資金成本不輕。

另外，金管局於2月進一步放寬銀行按揭成數上限，買家購3,000萬元或以下的物業，毋須透過按揭保險可承做最高七成按揭，銀行計算的風險因素亦相應地增加。基於成本、邊際利潤以及風險管理等因素考量，加上經濟仍未完全復甦的情況下，大型銀行偏向以審慎態度處理按揭業務，並且改以服務質素與市場競爭。

樓價回落抵銷減少優惠

回顧過往，在2006年前銀行不盛行提供現金回贈，大約於2007年開始才提供0.8至1%現金回贈，到了2016年尾發展商推盤步伐進取，銀行以多元化按揭計劃及優惠爭取新盤按揭市場份額，同行競爭下，銀行策略亦開始更多花心思，現金回贈亦反覆增加。過去幾年更一直攀升，去年8月份更高達3%，創有紀錄新高。現時銀行基於多項考慮，回歸18年前以服務質素策略吸客，亦屬合理決定，料其他銀行或因應自身條件而改變其按揭業務策略。

現金回贈削減會否影響市民入市？相信不會。現時樓價從高位回落兩成，近期新盤均以低價開盤，一、二手交投重拾活躍，配合政府撤辣及放寬按揭等措施，即使銀行削減回贈優惠，對市民入市意欲亦不會有太大影響。現時仍有部分中小型銀行為特定優質或大碼客戶提供現金回贈，建議有意置業人士貨比三家，選擇較多優惠的銀行承做按揭。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明