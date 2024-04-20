陳政深：港股積弱料暫仍落後
2024年04月20日 07:30
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港股上周走弱，全星期跌了逾2%，環顧全球宏觀市場，港股可說是最弱一個，恒生指數是少數年初至今仍錄得跌幅的指標指數。美股縱見回調，惟標普500指數及納斯達克指數分別仍錄得5%及4%的升幅，滬深300指數升3%，恒指卻跌近5%。從不少藍籌股在未有特別欠佳消息下仍然急跌，可以推想大型資金正逐步流出港股市場。
技術上，恒指的支持位處於16100點位置，下一支持則在15400點，但如果上文的推算屬實，恒指呈現的應是下跌趨勢的波動，而支持及阻力意義亦都不大。
從短至中線的角度，投資者宜配置跑贏大市的強勢股份，而不是在跌市之中，尋找比大市更弱的股份嘗試撈底，否則只會徒增手頭上蟹貨的數量，而不會出現拉低成本價的期望。
攜程(09961)主要從事旅行相關業務，包括住宿預訂、交易票務、旅遊度假及目的地內活動產品及服務、商旅管理服務，以及其他旅行相關服務。各行業當中，旅遊可說一枝獨秀，據中國旅遊研究院的《2024年發展預測》，預料全年國內旅遊人數將超過60億人次，入出境旅遊人數合計有望超過2.6億人次，較2023年增長近四成。而據集團的預估，五一中長線遊將成為主流，以目前預訂的數據，逾56%為長線遊，當中四線及以下城市之訂單，按年增長逾1.4倍。
攜程股價相對強勢，惟亦隨大市近日略作回吐，投資者可吼375元附近位置，中線上望阻力位440元，止蝕訂於支持位348元。
艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)