道指漲211點　納指挫逾2%　英偉達插一成

伊朗淡化以色列軍事報復行動，美股三大指數於周五(19日)個別發展，道指收市漲211點或0.56%，報37,986點；標指收報4,967點，跌43點或0.88%；納指挫319點或2.05%，報15,282點，納指及標指都連跌6日。反映中國概念股表現的金龍指數跌1.04%。全周計，納指勁跌5.52%，為連續第4周下跌；標指回吐3.05%；道指微升0.01%。

重磅股中，Netflix挫9%，今季收入預測遜預期；Meta及英偉達(Nvidia)也分別跌4.1%及10%，其中英偉達全周更累挫13.6%；特斯拉(Tesla)挫1.9%，宣布回收近4,000輛電動貨車Cybertruck維修，市值更遭埃克森美孚爬頭。

受惠上季收入急升，美國運通漲6.2%，報231.04美元，創歷史收市新高；上季銷售放緩的消費品巨頭寶潔(P&G)轉升0.5%；傳有新洽購者的美國媒體集團派拉蒙環球(Paramount Global)漲13.4%。

港股ADR指數按比例計算，收報16,422點，升170點或1.04%。

大型藍籌靠穩，滙豐控股收報63.47港元，較港收市高1.62元；騰訊控股收報305.27元，較港收市高1.47元。