【致富智庫】紅綠燈儲蓄法助新手理財

紅綠燈是我們自小認識的交通燈號，是城市道路安全的重要把關者。在理財上也有一個稱為「紅綠燈儲蓄法」的財富管理方式，尤其適合沒有儲蓄習慣的理財新手，用簡單的方法去學習財富配置，養成良好的理財習慣。

日本理財專家西山美紀提出的「紅綠燈儲蓄法」，顧名思義，是將每月收入簡單分為紅燈、黃燈、綠燈3份。紅燈是固定支出、儲蓄；黃燈指的是應急、備用資金；綠燈是指可以隨時自由使用的金錢。

紅燈：只進不出勿亂用

交通道路上，紅色交通信號指示燈亮起有禁止、停止的意思。西山美紀也將這概念套用到理財之上，紅燈代表着暫停。因此，每月投放入紅色區域的資金，均會被「停留」在原地，成為只進不出的固定儲蓄，用作支付日後的大額使費，可以是買車、買樓首期、升學進修等較長遠的目標。

聚沙可成塔，積少可以成多，只要你一步步堅持儲蓄，就能夠讓財富愈滾愈大。所以投放在紅色區域的資金千萬別隨便亂用，以免因小失大。我們談及花費時，常常都會提醒大家要分清是「必要」還是「想要」，假如你為了一時快感而動用了數萬元的固定資金，買入名牌手袋、名錶，很可能會影響到長遠大計的預算，延遲實踐的時間，甚至要修訂規劃，動用前務必好好思考是否值得。

那麼，儲蓄佔收入比例應如何設定？一般而言，專家普遍建議將收入的20至30%儲起來作固定儲蓄。坊間也有很多不同的「儲錢法則」，如「50-20-30法則」、「631法則」及「333理財法」等，可因應個人收入及習慣加以應用，制訂合適的理財規劃。

黃燈：準備應急資金

每個人也可能會遇到失預算的時候，例如突然失業、生病、面對訴訟，又或者是親人需要協助，人生規劃中需要準備一筆緊急預備金，也就是我們所說安放在黃燈區的資金。

緊急事件不一定會發生，只是發生之時，往往需要在剎那間運用龐大的資金。故此，這筆平常不會隨意去動用的款項，必須是能夠隨時取用的流動資金。每個人的生活形態和生活水平不盡相同，需要的緊急預備金金額也不一樣。一般而言，最好準備最少6個月的備用金，用來應付房租、貸款、學費等恒常支出，支撐一段時間的生活開銷，提高應變的彈性。

不過，緊急預備金不是愈多愈好，足夠就可。隨着通脹不斷蠶食，傳統銀行活期存款基本年利率又一直處於極低位，過多的閒置現金長期下來只會不斷貶值。為了保護財富免受侵蝕，超額的緊急預備金可投資於風險較低的退休基金或長期投資中，而近期銀行的高息定存，也是能降低風險、放大資產回報的選擇。

綠燈：作生活娛樂開支

綠燈代表通行的意思，這個區域的資金可以隨意動用，日常的娛樂、膳食、旅遊、購買生活用品等開支，均納入此範圍內。這個概念是將收入扣掉固定大額存款及緊急預備金，就成為綠燈區的部分。

由於每個燈區都可以預先規劃，依據個人需要調撥，假如你希望快一點達成置業目標，可能要計算每月需在紅色區存下多少金錢，才能在設定的時間內達標。

總而言之，不管你賺的薪金有多少，良好地理財有助減少債務、提高生活滿意度，能在未來達到嚮往的財富目標，過上想要的生活。紅綠燈儲蓄法容易上手，只需將月薪簡單分3類，就可以順利儲錢，月光族不妨一試！待有小成果之時，再進行下一步的投資，讓財富一步步滾大。