晶片股爆災　超微電腦瀉23%　「科技七巨頭」市值周失7.4萬億

人工智能(AI)及晶片概念股爆股災，Super Micro Computer(超微電腦)周五(19日)收市狂插逾23%，恐慌情緒蔓延，AI晶片股王英偉達(Nvidia)勁瀉10%，收報762美元，跌穿800美元關，超微半導體(AMD)也跌5.4%。

據報，超微電腦發新聞稿，僅提到將於4月30日公布首季業績，但未有預先公布相關季度的初步業績，惹來揣測，投資者憂慮該公司業績或僅符合市場預期，甚至遜於投資界預測，令股份遭拋售。

外媒指，本周「科技七巨頭」股票市值共蒸發9,500億美元(約7.41萬億港元)，創下巨頭們有史以來最嚴重的單周市值損失，而且遠遠超過2022年1月創下的8,720億美元紀錄。

周五(19日)英偉達股價收市勁跌10%，創下自2020年3月16日下跌18.5%以來最大單日跌幅。英偉達單日市值損失2,120億美元，創下該公司單日市值損失紀錄，更多過今年3月8日當日「唔見」1,290億美元。

英偉達全周累跌13.6%，也創下自2022年9月2日下跌16.1%以來最差單周表現。事實上，英偉達是本周市值跌幅最大公司，損失近3,000億美元，遠遠超過競爭對手Advanced Micro Devices(AMD)2,370億美元總市值。

此外，蘋果公司(Apple Inc.)本周市值縮水1,780億美元，微軟也傷得不輕，縮水1,690億美元。亞馬遜(Amazon)全周市值勁縮1,180億美元，Alphabet縮水410億美元，Meta也重傷，期間市值下降680億美元。

值得注意的是，特斯拉(Tesla)目前市值為4,689.4億美元，埃克森美孚則為4,756.7億美元，是自2023年1月以來首次超過Tesla。Tesla市值全周也累挫760億美元。