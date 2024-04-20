內媒：回暖信號頻現　港股IPO市場或迎轉捩點

內媒報道，在2023年度創下近10年新股(IPO)集資金額新低後，2024年以來港股IPO市場回暖訊號頻現。

報道指，港股IPO回暖訊號頻現，多家外資機構都表示看好2024年港股IPO融資規模重返全球前三名。普華永道預計2024年約80家企業赴港上市，全年集資額將超過1,000億港元。普華永道預測，香港IPO市場預計2024年重返全球前三大籌資市場之列。

港股遞表、聆訊存在6個月有效期限。根據Wind統計，截至2024年4月19日晚，有92家企業的IPO申請仍在有效期內，處於「排隊中」的狀態。上述92家排隊港股IPO的企業中，有32家企業為2024年首次遞表，這些「新面孔」佔約35%。

在首次遞表企業中，出現不少「明星」企業。不僅有蜜雪冰城、滬上阿姨、古茗控股、小菜園等盈利能力較強的消費企業，也有地平線、訊飛醫療等優質的科技、醫療產業「獨角獸」企業，還有被稱為「國貨彩妝第一股」的毛戈平。據地平線招股書披露，在2023年底完成2.1億美元的D輪融資後，其投後估值已高達87.1億美元，約630億元人民幣，預計成為今年港股最大IPO。

新股認購情緒出現回溫。今年以來，港股市場已經有2隻股票的公開認購倍數超過百倍，其中富景中國控股的公開認購倍數達294.13倍，荃信生物-B的公開認購倍數達163.15倍。

新股在二級市場的表現也沒有辜負投資者期待。根據Wind數據，今年以來成功上市的12隻新股，在上市首日有3隻跌破發行價，不過其餘9隻新股上市首日平均升幅47.66%。

赧道引述業內人士稱，新股與次新股的表現好壞，一定程度上可視為市場復甦與否的重要標誌，投資者信心也將隨新股良好表現而逐漸恢復。