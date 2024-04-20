陳樂怡：泡泡瑪特IP價值釋放　估值料獲重估

公司盈利結構改善，首先公司期內提升產品設計，並加大商品的集中採購，增強對原材料供應商的成本管控，自主產品毛利率按年增長3.7個百分點至63.4%。同時，自主產品的收入佔比按年增2.2個百分點至93%，推動集團毛利率由2022年的57.5%，提升至2023年的61.3%。第二，公司海外業務毛利率為64.9%，高於國內業務的60.6%。海外市場維持高速拓展，2024年海外門市數目計劃增長50至60間，重點開拓美國及東南亞市場。

我們看好泡泡瑪特透過不同媒介釋放其知識產權(IP)價值，包括去年開設主題樂園業務，今年上半年料會推出社交類型手遊，產品種類拓展至樂高類玩具。第二季新產品面世，有望成為催化劑，五一長假期亦利好樂園入場人次及產品銷售。估值上，現價對應2024財年預測市盈率約24倍，高於過去兩年平均水平。不過，隨着IP價值釋放，突破單一盲盒設計及銷售模式，估值有望獲重估，目標價35港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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