郭家耀：中海油不斷提升價值創造能力　前景可期

中海油去年營業額4,166億元人民幣，按年下跌1.3%。盈利1,238億元人民幣，按年下跌12.6%，派末期息每股66港仙。期內油氣銷售收入按年下跌7.1%至3,278億元人民幣，當中石油液體下跌9.2%至2,824億元人民幣，天然氣上升8.3%至454億元人民幣。另外，公司去年石油液體實現價格按年下跌19.3%至每桶77.96美元，天然氣實現價格下跌7%至每千立方英尺7.98美元。

中海油積極拓展天然氣業務，推進海上天然氣勘探開發的同時，加大陸上非常規氣勘探開發力度。公司將以南海首個自營深水大型整裝天然氣田「深海一號」為依託，建設南海萬億大氣區；以渤中19-6大型凝析氣田為中心，建設渤海萬億大氣區；以中聯公司為平台，建設陸上萬億大氣區。到2025年，天然氣總產量在公司總產量中的佔比將持續提升。

中海油堅持審慎財務政策，得益於多年增儲上產與提質增效，公司繼續保持成本競爭優勢，桶油主要成本為28.83美元。公司注重現金流管理，財務狀況良好。去年自由現金流達889億元人民幣，年底資本負債率為15.2%。未來公司繼續控制成本，進一步鞏固競爭力。中海油產量增長領先行業，截至2023年底，淨證實儲量約67.8億桶油當量。近七年儲量壽命維持在10年以上，年內公司淨產量達6.78億桶油當量，按年增長8.7%，產量增速位居同業前列。

展望今年，公司將增儲上游產量，堅持油氣並舉、向氣傾斜，保持儲量產量穩健增長。強化基礎研究與自主創新能力，推動數字化智能化轉型，賦能油氣產業發展；深化實施節能降碳，積極完善新能源新產業布局，為發展注入綠色動力；持續開展提質增效升級行動，不斷提升價值創造能力，前景值得樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)