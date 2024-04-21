鄺紫珊：亞洲及新興市場美元債看高一線

有投資銀行公布4月份全球基金經理報告，指出近八成基金經理認為全球經濟不會衰退，更有不少基金經理認為經濟將轉強而不是放緩，也表示會持續加碼股票，尤其是看好美股及日股。雖然市場普遍認為聯儲局將推遲6月減息步伐，但調查指出，基金經理對於減息預期，有超過七成仍認為今年將減息兩次以上。

調查顯示，4月份基金經理對股票配置都持續上升，由28%加碼至34%，當中包括美股及日股等，對日股更持續看好；至於行業類股，淨加碼的包括科技、銀行、醫療與工業，相對看淡的為內地股市。

根據國際貨幣基金組織(IMF)預測，今年與明年全球經濟增長率預測為3.2%，高於3.1%的原本估算，全球通脹估計將從去年的6.8%放緩至5.9%，明年將再降至4.5%，顯示通脹已緩慢下降，全球經濟也朝穩健增長的勢頭。

不過投資者要注意，近期聯儲局將減息預期推遲，以及中東局勢升溫等不確定性影響，全球金融市場又再起波動；雖然減息時間將延後，但普遍聯儲局官員均認為今年終會減息，故債券仍具有投資吸引力，短期價格回落之下，也可為投資債市提供布局機會。

以往亞洲息率水平較高，其控制通脹成效優於美國，由於亞洲過去兩年加息幅度低於美國，相信聯儲局今次周期的減息幅度都將高於亞洲，顯示亞洲相比美國有較大的利差優勢，踏入2024年下半年，政策利率差異擴大，由於本地債融資利率較高，將使利率較低的美元債融資更具吸引力。

另一方面，美元走弱將導致投資者的外匯避險成本降低，也可讓亞洲區內投資者對美元債的需求增加。由於聯儲局將於今年稍後時間開啟減息，預料全球追逐高利率情況將增強，將有利於利率較敏感的亞洲及新興市場美元債的表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊