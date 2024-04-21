【星期一．炒啲乜】港股跌幅唔算多　後市唔使慌？

中東地緣政治風險升溫又降溫，金融市場騰騰震，更震散亞洲股匯。幸而港股過去一周只跌500點，有市場人士對港股未太憂心，認為相比其他亞洲地區股市，跌幅不算大，目前走勢企於16,000點樓上，而且成交仍有逾千億港元。

不過，亞洲貨幣勁跌，市場憂慮貨幣戰來襲。其中日圓走勢更是備受關注，日本央行於周五(26日)舉行貨幣政策會議，日央行行長植田和男指，如果基礎通脹持續走高，日央行極有可能加息，並在未來某個時候開始縮減其龐大的買債規模。

本周美國有較多經濟數據公布，包括國內生產總值(GDP)、首次申領失業救濟人數、個人消費及製造業採購經理指數(PMI)等。在解讀數據同時，投資者固然最關心息口去向，事實上美國通脹仍頑固，市場對減息前景驟降溫。聯儲局官員續「放鷹」，紐約儲行行長威廉斯指，如果數據顯示要加息，當局會出手，並表明不急於減息。

此外，香港在周二(23日)將公布消費物價指數(CPI)，周四(25日)也有進出口數據公布。

總之，無論經濟數據好與壞，均勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、陳樂怡：泡泡瑪特IP價值釋放 估值料獲重估

2、葉尚志：美擬對華鋼鋁加徵關稅 對中國宏橋料無礙

3、郭家耀：中海油不斷提升價值創造能力 前景可期

4、鄺紫珊：亞洲及新興市場美元債看高一線