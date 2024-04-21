陳永傑：樓市撤辣後　出現甚麼健康信號？

為了管理需求的樓市辣招，推行了13年有多，令過去13年的樓市處於不正常的人為控制。隨着辣招的撤銷，香港住宅物業市場終於重返市場自行調節機制。

撤辣初時，引發了樓價會爆升的擔憂。撤辣已一個半月，筆者且為樓市把把脈，看看樓市是否健康？評論一個地方的樓市是否健康，相信看樓價是否一直飛升，炒家當道便可知一二。撤辣後，便曾有傳媒報道過，本港銀行暫未接受「摸貨」物業的按揭申請，市場上亦不見短炒個案，反映即使撤辣後，入市的買家仍以用家或長線投資者為主，而現時一手樓花仍不能以摸貨形式轉手，炒風薄弱，這是樓市健康發展的信號。

另一個重要指標是樓價是否一直飛升。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL於撤辣後連升3周，累升2.8%，惜第4周倒頭下跌，單周下調1.5%，並創8個月最大跌幅，二手樓價未因撤辣已持續上升。一手情況亦相若，於大量貨尾單位囤積下，發展商於撤辣後，亦不敢大幅加價，維持撤辣前優惠外，開價亦貼近甚至低於二手價，雖然於3月份一手成交錄得逾4100宗的26年新高，但多個新盤仍未能於次輪銷售中沽清所有單位，反映現時買家入市均較理性，並未盲目入市。

二手業主在一手低價開盤的競爭下，亦難以招架，過去兩個周末十大屋苑成交價跌回單位數，而做價亦未見飆升，蝕讓個案更比比皆是。港府撤辣目的，相信是希望樓市重回市場自行調節機制，令樓市健康發展，並增加物業市場的活躍度，以推動整體經濟，樓價急升相信並不是港府及香港市民想見的效果。疫後，港府積極引入人才，是次撤辣取消了買家印花稅，吸引外來資金投入香港物業市場，雙管齊下地吸引外來人才及錢財，刺激香港經濟，相信這是香港人樂見的撤辣效益。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑