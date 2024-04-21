中原：十大屋苑周末錄8宗成交　見8周最少

樓市購買力漸被消化，二手交投表現遜色，中原指出，十大屋苑於周六、日(20、21日)錄8宗成交，按周下跌約11.1%，連續3周買賣「個位數」，並為8周最少。當中有4個屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城及沙田第一城。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場繼續主導大市，大部分新盤開價克制，而且貨源多元化，上車盤至豪宅都有，買家選擇大增，吸引力大於二手樓，以致二手交投受壓。另方面，二手細價平盤早已被消耗，買家亦不願追價入市，令購買力進一步傾向一手市場。

過去兩日港島指標屋苑只有鰂魚涌太古城錄得買賣，中原趙鴻運表示，屋苑恒山閣高層G室，實用面積約581方呎，兩房間隔，以825萬元連租約售出，呎價約14,200元。

該行袁顯岸表示，紅磡黃埔花園過去兩日亦錄1宗買賣，單位為2期17座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以700萬元易手，呎價約15,021元。原業主持貨14年帳面獲利345萬元，單位升值約97%。

新界上車盤交投同樣緩慢，天水圍嘉湖山莊兩日錄1宗成交，呎價險守八千關。中原伍耀祖表示，單位為麗湖居7座低層B室，實用面積約630方呎，三房連套房間隔，以505萬元易手，呎價約8,016元。該盤本月暫僅錄7宗成交，比上月同期64宗大跌約89%。