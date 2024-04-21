第二市場交投活躍　屯門良景邨未補價132萬元沽

資助房屋未補價第二市場交投持續活躍，屯門區接連錄得同類買賣，其中公屋良景邨兩房單位以132萬元易手。區內居屋富健花園也有兩房戶減價28萬元後，以300萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西營盤瑞華閣一個頂層連天台特色單位，實用面積約527方呎，三房間隔，天台逾400方呎，近日叫價約為800萬元，議價後獲長線投資客以728萬元承接，呎價約13,814元。

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新界區

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦豐苑C座低層1室，實用面積約647方呎，三房間隔，叫價500萬元，減價後以475萬元未補價第二市場價售出，呎價約7,342元。

●中原黃達雄稱，大埔怡雅苑A座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，去年12月開價約330萬元，議價後以270萬元未補價第二市場價沽出，呎價約6,733元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢相思灣下洋村雙號村屋全幢，建築面積約2,100方呎，四房連套房間隔，望山景，原叫價1,800萬元，累減500萬元或約27.8%，以1,300萬元獲承接，呎價約6,190元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋良景邨良英樓低層8室，實用面積約385方呎，兩房間隔，以132萬元未補價第二市場價售出，呎價約3,429元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園3座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，累減28萬元，未補價第二市場成交價300萬元，呎價約6,198元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳維景維畔9座中層F室，實用面積約645方呎，三房間隔，原叫價1,050萬元，議價後以985萬元成交，呎價約15,271元。

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