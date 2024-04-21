新盤周末成交逾170宗　將軍澳項目沽117伙

一手市場保持穩定交投表現，周六、日(20、21日)新盤買賣超過170宗。其中昨日展開首輪賣樓的將軍澳日出康城項目，最終即日沽出117伙，套現逾71.1億元。至於屯門掃管笏新盤於本周末首度開放現樓，兩日賣出13伙。

凱和山周六開放現樓 兩日逾2100人參觀、沽出15伙

售出單位佔12伙以價單形式發售，另外亦招標售出1伙。發展商指出，項目兩房單位受到換樓客追捧，期內售出6伙兩房戶，實用面積475至576方呎，價格低至472萬元。

而今日(21日)售出單位包括1座3樓G室，實用面積576方呎，兩房間隔，成交價558萬元，呎價僅約9,688元。而項目至今售出64伙，套現逾3億元。

明翹匯今售1伙三房戶 做價1451萬

朗賢峯第IIA期落實周四招標發售84伙

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，當日招標單位分布項目第1至3座，屬於三房及四房大單位，實用面積899至1,433方呎。其中16伙為四房戶，實用面積1,271至1,433方呎，佔65伙為實用面積899至998方呎三房戶型，餘下3伙為三房連套房平台特色戶，售價將參考九龍沿線鐵路上蓋豪宅物業。

至於項目第IIB期收票持續，她指出，截至周日(21日)下午3時，展銷廳已錄逾1.2萬人次參觀，並收到逾2,500張入票，以首兩張價單共203伙計，超額約11.3倍。會視乎市場情況部署加推單位，最快周內公布銷售安排，有機會本周內發售。

PARK SEASONS周六首輪銷售單日沽出117伙 套現逾71.1億

●會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周六(20日)作首輪銷售，發售168伙。據成交紀錄冊，項目昨日最終售出117伙，佔可售單位比例近7成，單日套現逾71.1億元。

集團副主席兼常務董事黃光耀昨表示，A組揀樓時段中，有一組大手客買入5伙一房單位，涉資逾2,000萬港元。有另一組大手客買入2伙兩房單位，涉資逾1,269萬元。是日銷售的買家中，約60%為年輕人，25%屬內地專才客。