內銀淨息差下行趨勢難扭轉　投行看淡盈利前景

儘管內地政府表明不搞大水漫灌，但支持銀行業對實體經濟持續讓利，變相內銀業績的盈利受到蠶食。去年5大國有銀行中，衡量生息資產獲利能力的淨利息收益率(淨息差)均有所收窄，分別下降16至31點子不等，表現最差者來到1.59%的水平。有銀行高層明言，今年的息差仍會面臨很大壓力；多間大行最近亦發表報告，分別下調內銀今、明兩年的盈利預測，認為息差下行趨勢難以扭轉。

投行野村發表研究報告指，預期內銀股今年首季盈利平均按年下跌2.7%，主要受期內淨息差疲弱，可能導致現有按揭重新定價，以及貸款市場報價利率(LPR)有下調的空間；同時銀保需求轉弱，加上監管當局對佣金率設上限，導致銀保渠道的服務費收入或受壓，下調行業2024年及2025年的盈利預測2.2%及3.5%。

不過，受惠於較低的減值損失和成本收入比率，該行預期今、明兩年內銀盈利增長率平均按年能保持穩定增長，分別為1%和3%；預測今年內銀市帳率為0.4倍，平均股息收益率為7.9%。鑑於淨息差持續下降、費用收入較弱及與房地產行業相關的資產質量壓力，目前該行對內銀持謹慎態度。

高盛則認為，由於淨息差疲弱及貸款增長放緩，首季內銀的平均撥備前利潤將按年跌5%；淨利潤則平均升1%。雖然宏觀環境充滿挑戰，但撥備回撥仍將持續推動淨利潤增長，隨着內銀持有更多政府債券，風險加權資產(RWA)的密度將進一步降低。

評級機構惠譽中資銀行評級董事薛慧如認為，內地需求仍處復甦階段，零售按揭貸款餘額增速緩慢，銀行議價能力較弱；雖然內銀調整存息，但居民風險偏好更謹慎，未見存款成本下降，直言今年息差下行趨勢難以扭轉。