港股短期反覆　關鍵看16000關能否穩守

亞洲股市經歷上周五大跌後，市場氣氛仍然偏淡。市場人士認為，上周股匯雙殺後，令亞洲資產變得相對便宜，尤其離岸人民幣上周挫逾0.14%，或吸引資金返回中港股市。不過，大市仍受中東地緣政治風險，以及美國押後減息的預期困擾，短期反覆調整之勢未改，恒生指數還看16,000關能否穩守。

另外，官媒於唱好指今年以來港股首次公開招股(IPO)市場回暖信號頻現，包括智能駕駛科技企業地平線上月正式來港遞交招股書，估值逾600億元人民幣，可望成為今年港股最大IPO等。

另有分析認為，相較一個月前，減息之日目前變得遙遙無期，股市估值需要因而向下調整。惟幸港股「之前升得少」，需要回調的幅度亦較少，除非跌破3月低位16,095點甚至16,000點大關，否則不用太擔心。