港股短期反覆 關鍵看16000關能否穩守
2024年04月22日 06:25
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亞洲股市經歷上周五大跌後，市場氣氛仍然偏淡。市場人士認為，上周股匯雙殺後，令亞洲資產變得相對便宜，尤其離岸人民幣上周挫逾0.14%，或吸引資金返回中港股市。不過，大市仍受中東地緣政治風險，以及美國押後減息的預期困擾，短期反覆調整之勢未改，恒生指數還看16,000關能否穩守。
事實上，港股近期好消息較多。例如上周五中證監「五招」助港提升金融地位，包括擴大滬深港通交易所買賣基金(ETF)範圍，支持行業龍頭赴港上市等。香港的房地產信託基金龍頭領展房產基金(00823)亦於周末期間表示，歡迎REIT獲納滬深港通。
另外，官媒於唱好指今年以來港股首次公開招股(IPO)市場回暖信號頻現，包括智能駕駛科技企業地平線上月正式來港遞交招股書，估值逾600億元人民幣，可望成為今年港股最大IPO等。
獨立股評人沈慶洪相信，消息短期可利好香港交易所(00388)和券商股。然而，港股估值相對較低；中美地緣政治影響外資和外企來港上市和投資的意欲，都困擾着港股IPO市場。大市方面，他又謂，由於以色列和伊朗的局勢變化能見度極低，故他不建議投資者現階段入市，就算石油和黃金等相關股份，相信只會在高位徘徊，吸引力低；料恒指本周或在16,100至17,200點間上落。
另有分析認為，相較一個月前，減息之日目前變得遙遙無期，股市估值需要因而向下調整。惟幸港股「之前升得少」，需要回調的幅度亦較少，除非跌破3月低位16,095點甚至16,000點大關，否則不用太擔心。