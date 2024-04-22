電視廣播料下半年錄盈利　上季香港免費頻道廣告收入錄雙位數增長

集團季度以平日黃金時段(晚上7時至11時)平均電視收視點計，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到79%的市場份額，比去年底下降1個百分點。

集團重申預期在2024年全年實現顯著正數EBITDA。此外，基於目前的業務勢頭，在不考慮特殊一次性項目的情況下，該集團預計在截至2024年12月31日止6個月期間將會實現正數淨利潤(利潤歸屬予公司股東)。