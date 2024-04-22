智慧出行車聯網技術聯盟1周年　推香港首份聯網自動駕駛研究

車聯網及自動駕駛技術是促進「智慧出行」關鍵一環，香港應用科技研究院（又稱應科院）的「智慧出行車聯網技術聯盟」在成立一周年之際，發表香港首份有關網聯自動駕駛汽車發展的研究報告。

多項優勢推動行業發展

是項研究審視了多個行業領先國家包括韓國、荷蘭、新加坡、英國和美國的關鍵成功因素，同時剖析了中國內地尤其是大灣區的獨特優勢和機遇。 報告亦分析了香港在政策法規、基礎設施、研發能力、人才供應和資金獲取方面如何助力CAV發展。

應科院車聯網技術領先

面對香港複雜而繁忙的道路，為車聯網技術提供了一個理想的測試場景。應科院董事局主席李惠光工程師表示，應科院的車聯網科技走在前沿，並在推動智慧出行發展上發揮了關鍵作用，已在10個試驗場地完成了長達90萬公里的道路測試。他又強調，「智慧出行車聯網技術聯盟」積極推動「政產學研」協作，鼓勵政府、業界、學術界和研究機構各持分者協作。

現時「智慧出行車聯網技術聯盟」獲12個組織支持，涉逾80家機構成員。除了香港，應科院亦與深圳合作發展跨境車聯網技術，將車聯網應用場景和網絡基建擴展至深圳福田、寶安、龍華和坪山，同時又跟蘇州市相城區政府合作共建「蘇港數字交通科創走廊」。

李惠光續指：「當跨境車聯網發展成熟，粵港澳大灣區可實現智慧出行，讓人車路互聯，提升跨灣區自動駕駛的便利。香港更可複製成功經驗，向東盟國家輸出車聯網科技及智慧出行解決方案，以應對城市化所帶來的挑戰。」

應科院行政總裁葉成輝博士則指，冀透過車聯網技術提升道路安全，以及推動「無人車」及「有人車」雙軌並行的新趨勢。他表示相關科技在內地十分受歡迎，因內地研發不少人工智能（AI）自動駕駛系統，主要是以控制車內為主，而應科院研究的車聯網科技則以車外為主，例如管理交通燈、「無人車」乃至「有人車」之間的互動。他呼籲各界應做好準備滿足市場需求，迎接巨大的增長潛力。他說：「藉着把握新機遇，鞏固基礎優勢，協調及深化發展，營造有利CAV技術發展的市場環境，香港邁向自動駕駛的勢頭將銳不可檔，並釋放其作為世界領先智慧城市的巨大潛力。」

應科院亦跟西班牙巴塞隆拿創新交通中心（CENIT）簽署合作備忘錄，雙方將加強科研、資訊互換、人才培訓等領域合作，冀共研有效、可持續的智慧城市解決方案。此外，應科院邀請了業界專家於聯盟成立一週年慶典上發表演說，包括CENIT董事Sergi Sauri博士、香港機場管理局系統工程及維修總經理林日山先生、城巴有限公司商務總監吳義君先生、法國企業Prophesee共同創辦人暨行政總裁Luca Verre先生、應科院智慧出行總監蘇棟哲先生，以及德勤中國管理諮詢香港戰略與轉型服務領導合夥人陳煒華先生，簡介智慧出行的最新技術，並分享他們對行業未來發展的看法。