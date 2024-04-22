據報去年200名港投資銀行家被裁　因薪酬遠超星洲同行

外媒報道，香港投資銀行家可能面對更多裁員行動，原因是內地交易持續放緩及公司希望裁減高薪員工。

資深分析師Francis Chan在周一(22日)發布的一份報告中表示，去年估計有200名香港銀行家失業，由於香港高級銀行家的薪酬比新加坡同行高出40至70%，香港銀行家可能會發現，隨着公司削減，其薪酬高企就如同「詛咒」。「更多跨國銀行可能會進一步裁員，以實現更大的成本節約，特別是在內地經濟放緩期間。」

香港新股(IPO)市場一直低迷，去年集資額跌至20多年來最低水平。第一季IPO集資額再次下降29%，至約6.05億美元，是自全球金融危機以來最差的三個月。報告稱，雖然香港的IPO申請宗數有所增加，但前景可能仍然暗淡。此外，香港的美元及港元債券發行量，較2020年高峰大幅下降。

根據瀚納仕亞洲(Hays Asia)2023年底一項調查，香港投資銀行分析師及助理的薪酬，比新加坡、內地及日本高出30至100%，董事及董事總經理的薪酬更高出40至70%。

招聘公司Robert Walters香港董事總經理John Mulally指，許多客戶表示，他們的裁員水平已經見底。「我們的感覺是，在接下來的一個季度、一個半季度，可能會有更多削減，但當進入下半年時，情況將會有所改善。」