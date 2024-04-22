李偉傑：港股繼續區間上落　聯通績後可吼位買

美股納指上周五(19日)急跌2%，其中英偉達Nvidia下挫10%。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，半導體股累升已多，短線調整亦難免，加上市場仍然觀望息口去向，或會進一步拖累美股市場氣氛。至於港股，上周回吐一度下試萬六關，但隨着中東局勢緩和，恒指周一(22日)反彈，並曾升至20天線(約16,626點)樓上。不過，中東局勢、中美兩國關係仍在存變數，預期恒指仍會在16,000點至17,200點區間上落為主。