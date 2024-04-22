李偉傑：港股繼續區間上落 聯通績後可吼位買
2024年04月22日 11:34
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美股納指上周五(19日)急跌2%，其中英偉達Nvidia下挫10%。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，半導體股累升已多，短線調整亦難免，加上市場仍然觀望息口去向，或會進一步拖累美股市場氣氛。至於港股，上周回吐一度下試萬六關，但隨着中東局勢緩和，恒指周一(22日)反彈，並曾升至20天線(約16,626點)樓上。不過，中東局勢、中美兩國關係仍在存變數，預期恒指仍會在16,000點至17,200點區間上落為主。
中國聯通(00762)首季純利錄得約56億元人民幣，按年增長8.9%。李認為其業績表現不俗，相比同業仍維持高增長，相信未來派息仍有提升空間，加上估值吸引，料股價可繼續反覆向上，若短線調整至10天線或20天線水平，可考慮吸納博反彈。
本周有多間公司公布業績，包括資源股紫金礦業(02899)、江西銅業(00358)、中海油(00883)及港交所(00388)等。李偉傑指出，紫金、江西銅及中海油受惠商品資源價格上升，股價已累積一定升幅，須提防績後有回吐風險。至於港交所股價仍處低位，內地陸續推出政策推動中港股市，若業績有較好表現，股價有機會出現反彈。